Adresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag

Prosessen med å finne lederkandidater til Trøndelag Ap startet formelt torsdag. Ifølge Adresseavisen er Trond Giske heteste kandidat til vervet.

Første møte i valgkomiteen var torsdag, og Adresseavisen har snakket med en rekke kilder i Arbeiderpartiet over tid. Foreløpig har verken kandidater formelt blitt foreslått eller sagt hvorvidt de er villig eller ikke.

Kildene trekker likevel et navn oftere enn både nåværende gruppeleder i fylkestinget, Per Olav Skurdal Hopsø, som ble valgt til fylkesleder i 2019, og dagens nestleder, May Britt Lagesen: Trond Giske.

Årsmøtet og valget er 20.–22. mars i 2020.

Skulle Hopsø trekke seg som leder, påpeker flere sentrale kilder at det er vanskelig å se hvem som kan ta opp kampen med Giske.

Adresseavisens kilder tror videre Giske ønsker å ta ledervervet, selv om han foreløpig ikke har sagt noe om det.

Giske selv ønsker vil ikke å kommentere saken.

Da Trondheim Arbeiderparti foreslo å innsette Giske i fylkeslagets ledelse allerede i fjor, utløste det enorm debatt.

Så dukket VGs såkalte dansevideosak opp i februar, og valgkomiteen valgte å vrake Giske. Pressens Faglige Utvalg kom i august med sin mest omfattende fellelse noensinne etter behandlingen av VGs dekning av videoopptaket fra Bar Vulkan.

