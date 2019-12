RASET: Sent fredag kveld raste store kampesteiner ut over E18 mellom Bommestad og Larvikstunellen, hovedfartsåren mellom øst og sør i landet. Ingen ble tatt av raset. Foto: Terje Pedersen

Lange køer etter E18-ras

Køtrafikken har vært saktegående etter raset på E18 i Larvik mandag. Nå setter veivesenet inn flere trafikkdirigenter tirsdag.

For mindre enn 10 minutter siden

Som følge av raset på E18 fredag kveld har det vært lange køer på E18 og gjennom Larvik der omkjøringsveien går.

-- Det er fortsatt tett trafikk, men det er ingenting sammenlignet med hvordan det var i ettermiddag. Det vil fortsatt være mye trafikk her, men nå flyter det greit og det skal ikke være noen større forsinkelser, sier Andreas Larsen i veitrafikksentralen til VG like over klokken 20.30.

Mandag var første virkedag etter raset gikk, og presset på veiene har vært stort.

– Man bør ikke ta lett på advarselen om kødannelser – for den er høyst reell, sier Trond Haugstad, som er prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Vestfold.

Snitt-trafikken på E18 der raset har gått er opp mot 25.000 biler i døgnet, forteller han videre.

– Når alle de skal gjennom Larvik sentrum og det i tillegg er lokaltrafikk i Larvik på mellom 10.000 og 15.000 biler, kan vi ikke legge skjul på at det har vært store trafikale problemer, sier Haugstad.

STORE UTFORDRINGER: Trond Haugstad, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, forteller at de setter inn ekstra trafikkdirigenter tirsdag. Foto: Torstein Bøe

Han har selv kjørt strekningen Nøtterøy-Tønsberg og erfart køen.

– På vei hjem i 18-tiden så jeg at det fortsatt var saktegående trafikk på gamle E18 sørover mot Porsgrunn, sier Haugstad.

Vegvesenet tar nå grep for å forsøke å lette på trykket i trafikken tirsdag.

– Vi setter ut enda flere trafikkdirigenter der det er behov. I dag ser vi for eksempel at E18-trafikken gjennom sentrum har hatt vikeplikt for en del mindre veier som kommer i Larvik. Enkelte kryss på prioriteres for å få trafikken fra motorveien gjennom, sier Haugstad.

Dette er de anbefalte omkjøringsveiene:

Fylkesvei 40 gjennom Laagendalen

Fylkesvei 32 over Siljan

Kommer man fra Oslo, kan man ta av fra Hanekleiva eller Islandkrysset nord i Vestfold og kjøre via fylkesvei 35 inn på 40. Omkjøringene er skiltet både i Porsgrunn i sør og i Sande i nord.

Fakta om raset *Raset er 20–30 meter bredt og 2–3 meter høyt. Det gikk på nordsiden av tunnelen. * Steinene som raste ut er en del av en fjellskjæring på et par hundre meter. * 12.000-15.000 biler passerer stedet der raset gikk daglig. * Strekningen som er stengt er i overkant av 3 kilometer lang. * 2,8 av disse kilometerne er tunnel, som ikke er berørt av raset. * Hele partiet vil bli undersøkt av geologer. Kilde: NTB

Vegvesenet har satt inn ekstra ressurser for å holde kjøreforholdene gode på omkjøringsveiene. Advarselen fra veitrafikksentralen er å være obs på køer gjennom Larvik i rushtrafikken.

Det skal sprenges ut en steinpart på rundt 300 kubikkmeter tirsdag morgen. E18 forventes ikke åpnet før i slutten av uken. Da er det planlagt å åpne to kjørefelt.

Publisert: 16.12.19 kl. 20:32

