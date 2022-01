UTROLIG GODT BEVART: En sagflue-fossil.

Fant forhistorisk regnskog med hundrevis av nye arter

På stedet hvor det for millioner av år siden var en regnskog, finner forskere nå en ny art for hver dag. Utgravningene kalles en sensasjon.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Australske paleontologer har funnet det som var en regnskog for over 15 millioner år siden. I det karrige landskapet ved byen Gulgong, i delstaten New South Wales, har forskere gjort noen enestående funn.

Her har de oppdaget fossile avtrykk av en rekke arter, bemerkelsesverdig godt bevart i steinlagene.

Normalt finnes det lite fossiler i bergarten i området – som kalles goethitt – men i dette tilfellet har det vist seg å være en paleontologs drømmested. De siste tre årene har de skrapt frem alt fra blomster og insekter til den utspilte fjæren fra en fugl.

Forskere har også funnet gigantiske sikader, øyenstikkere og parasittvepser.

FORHISTORISK VEPS: Forskerne fant denne godt bevarte vepsen, som døde for ca. 15 millioner år siden

Utrolig godt bevart

Funnene ble fredag publisert i vitenskapsjournalen Science Advances.

– Fossilene er så godt preservert at paleontologene kan studere, ikke bare arter, men forholdet mellom arter – noe som et uvanlig på normale utgravningssteder, sier Matthew McCurry, kurator ved The Australian Museum og hovedforfatter i studien, ifølge New York Times.

McCurry sier de trolig har funnet «titalls om ikke hundrevis» av ukjente arter i utgravingene. Alt ligger i steinlagene mellom 50 og 80 cm under bakken og det har i gjennomsnitt blitt funnet en ukjent art hver dag det har blitt gravd.

VISER FUNN: Matthew McCurry, kurator ved The Australian Museum på utgravingsstedet.

Fant vinge i fiskemagen

Forskerne har blant annet funnet avtrykk av edderkoppers åndedrettsorgan og fisk med synlig mageinnhold.

Ifølge McCurry er fiskemagene så velbevarte at du kan se hva denne fisken spiste rett før den døde – for 15 millioner år siden.

– Vi ser maten tydelig i magen, slik som en øyenstikkervinge, men det er mest av insektlarver, sier han ifølge The Guardian.

UVANLIG: Det er svært uvanlig å finne fossilerte fjær, slik som denne i den australske utgravingen.

Pollen på bie-hode

Ikke nok med det, de har også funnet parasitter på halen til en fisk, og en rundorm som hadde infiltrert en langhornsbille.

Ved hjelp av elektronmikroskop fant forskerne også en klump pollen på hodet til et bie-lignende insekt. Disse ekstremt detaljerte funnene på 15 millioner år gamle fossiler er svært sjeldne.

BLOMSTER: Prehistoriske blomster.

– Vi kan se hvilken blomst en sagflue hadde landet på før den falt i vannet og døde en plutselig død. Dette ville ikke vært mulig uten den høye kvaliteten på bevaringen, sier Michael Frese, en virolog og paleontolog ved universitetet i Canberra som deltar i studien.

Forskerne har også funnet 12 typer edderkopper. Ifølge dem er det sjelden å finne fossile edderkoppdyr fordi de har «bløte, væskefylte kropper».

SYNLIGE FARGER: I mange av fossilene kan mange fortsatt se fargene på arten

Ble utryddet

Fossilene stammer fra den geologiske perioden som kalles miocen, da det dannet seg isbreer i Antarktis. Kontinentaldrift gjorde at Norge ble ført nordover, og Norskehavet ble åpnet.

På denne tiden befant det seg altså en regnskog i Australia.

Men, hva skjedde med disse artene de fant?

Da disse insektene fløy rundt i regnskogen, var Australia i drift, vekk fra Antarktis. Denne driften nordover førte til at klimaet ble drastisk mye tørrere og massevis av arter ble utryddet da regnskogene forsvant.