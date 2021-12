BILVRAK: Bilen som var involvert i ulykken på Hardangervidda er totalskadet. Personene som befant seg i bilen var derimot tilsynelatende i god behold, ifølge brannvesenet.

Hardangervidda: Slik var redningsaksjonen ved stupet

To personer ble skadet etter å ha kjørt utfor et stup på opptil 20 meter tidlig mandag morgen. Nødetatene forteller om krevende redningsoperasjon.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Nødetatene rykket ut kl. 05.20 etter meldinger om at to personer hadde kjørt ut ved riksvei 7 på Hardangervidda.

Det som møtte dem da de kom frem, var et bilvrak på bunnen av et stup:

– Når vi fikk lokalisert dem, ligger bilen på nedsiden av et stup på ca. 20 meter, sier innsatsleder Svein Ove Seim i Helse Bergen.

Sammen med brannvesenet var han en av de første personene som ankom skadestedet ved Litlastølshallet i Eidfjord kommune.

REDNINGSAKSJON: Eidfjord brannvern kom seg etter hvert ned til bilvraket, der de fant to nedkjølte men tilsynelatende uskadede personer.

– Det tok litt tid før vi kom frem. Utfordringen for redningsmannskapene var at de ikke fant noen bil på den plassen det var beskrevet at det skulle være, og det gikk litt tid før vi fikk vite at bilen lå utenfor veien, sier Seim.

Det var to menn i 30-årene med utenlandsk opprinnelse som var involvert i ulykken.

Begge var våkne og ved bevissthet da de kontaktet politiet, men dårlig dekning og kommunikasjon gjorde det vanskelig å finne bilen, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til VG.

– De snakker ikke norsk eller engelsk, og har dermed ringt via noen andre som måtte tolke det de sa, sier Dahl-Michelsen.

FRITT FALL: Bilen skal ha sklidd sidelengs ut av veien, før den falt ned opptil 20 meter.

– Utrolig flaks

– Det er en utfordring å komme seg ned. Det er vanskelig å se, veldig mørkt og sterk vind, noe som gjorde det vanskelig å bevege seg, sier innsatsleder Svein Ove Seim.

Han forteller at brannvesenet fra Eidfjord etter hvert klarte å komme seg ned til selve bilen ved hjelp av et sikkerhetstau. I tillegg hadde de med seg lyskasterutstyr som gjorde det mulig å få en oversikt over skadestedet.

Vinden gjorde at det var omtrent 15 effektive kuldegrader på stedet, og brannmennene måtte vasse gjennom dyp snø, ifølge Seim.

Varabrannsjef Frede Olaussen i Eidfjord brannvern forteller at de ble overrasket over å finne passasjerene i bilen tilsynelatende i god behold:

– Det var utrolig flaks at de har kommet fra det med så lite skader som det fremsto. Dere ser jo på bildene selv hvor høyt det var og hvor dramatisk det må ha vært, sier han til VG.

LUFTAMBULANSE: To menn i 30-årene ble hentet ut fra bunnen av stupet ved hjelp av luftambulansen.

Da brannvesenet kom frem, hadde det gått over en time siden nødetatene ble varslet om ulykken.

– De var nedkjølte da vi kom frem, og hadde ikke uteklær på seg. Vi fikk tulla dem inn i ulltepper og bobleplast, slik at de holdt varmen til ambulansen og helsepersonellet kom frem, sier varabrannsjefen.

Både luftambulanse fra Ål og et redningshelikopter ble rekvirert ved ulykken. For å spare tid ble imidlertid redningshelikopteret kalt tilbake, og luftambulansen måtte lande ved bunnen av stupet for å hente ut personene fra skadestedet, ifølge Seim fra Helse Bergen.

– Hadde ikke luftambulansen vært der hadde det vært vanskelig å få dem opp, sier innsatslederen.

Store skader på bilen

Rundt klokken 12 får VG bekreftet at bilvraket er hentet opp fra bunnen av stupet.

Innsatsleder Svein Ove Seim sier at hendelsesforløpet før ulykken er ukjent, men at bilen sannsynligvis har sklidd på det glatte veiføret:

– Det ikke noe autovern der bilen kjørte ut. Den ser ut til å ha gått sidelengs ut av veien, selv om det litt vanskelig for oss å si hva som har skjedd.

– På bildene ser man at den har fått en del skader. Hjulet var revet av, og den ligger på siden i et lite søkk, sier Seim.

Innsatslederen kan ikke oppgi helsedetaljer om de to mennene som var involvert i ulykken. Begge ble fraktet videre til Voss sykehus – den ene i luftambulansen og den andre i en ambulansebil.

I likhet med varabrannsjefen mener innsatslederen også at mennene etter alt å dømme har hatt flaks:

– Jeg vil si at de har vært heldige de som har gått utfor der. Hadde det ikke vært snø så kunne det ha gått mye verre, for eksempel om de hadde landet på stein, sier han.