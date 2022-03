VÅPENTRENING: Medlemmer av Kyivs forsvarsstyrke under trening 22. mars. De forbedrer seg på at Russland kan invadere byen. Disse soldatene er ikke navngitt.

Skarpskyttere gjør seg klare til å forsvare Kyiv: − Russisk rulett

Siden krigens start har Ukrainas forsvar forberedt seg på at russerne kan innta hovedstaden Kyiv. Skarpskytterne trener nå på bykrig.

Av Emma Fondenes Øvrebø

– Det er vondt å holde posisjonen for lenge, sier Alex til BBC.

Han ligger med ansiktet ned mot bakken, mens han har blikket på riflens kikkertsikte. Han har pakket ansiktet inn i en balaklava med kamuflasjemønster.

Alex pleiede å ha en kontorjobb innen finans, men da Russland invaderte Ukraina for snart fire uker siden, meldte han seg inn i forsvaret. Ifølge myndighetene har 100.000 sluttet seg til Ukrainas forsvarsstyrke.

– Jeg ville gjøre noe for fedrelandet mitt, sier han.

Kan bli avgjørende

Nå holder han på med måltrening i en skog i utkanten av hovedstaden Kyiv. 45-åringen har fått rollen som skarpskytter. Han vet at rollen hans kan bli avgjørende. Skarpskyttere kan treffe små mål fra lang avstand og holde deler av motstanderen i sjakk.

– I enhver krig, når skarpskyttere dukker opp på slagmarken, er deres oppgave svært viktig. De kan beskytte andre tropper. Det er nyttig, men også veldig vanskelig, sier han.

På spørsmål fra BBC om han forventer at russiske styrker kommer til å prøve å innta byen, sier han at ukrainerne må være forberedt og øve på å forsvare gatene. Alex har drevet med jakt siden han var liten, og tror ikke det er noen forskjell på å jakte dyr og sloss mot fienden.

– Jeg tror ikke det er noen forskjell på dyrene jeg skyter og dyrene som kommer hit for å drepe folket vårt og barna våre, ødelegge bygningene våre og livet vårt.

FORBEREDELSER: Medlemmer av Kyivs forsvarsstyrke under trening 22. mars.

– Vi vil sloss

Like i nærheten blir andre rekrutter i Kyivs forsvarsstyrke trent i bykamp av en instruktør fra Georgia. Levan insisterer på at dette er en krig for frihet, ikke bare en krig for Ukraina.

– Ingen vet hva fremtiden vil bringe, men vi er her, og vi vil sloss. Vi har modige hjerter. Det er det viktigste, sier Levan til BBC.

Ifølge BBC er russiske styrker rundt 15 kilometer nordvest og omtrent 30 kilometer mot øst for byen. Kyiv er en by full av høyblokker og tilfluktsrom. Ukrainske styrker kan dermed kontrollere fra høyden og søke dekning under bakken.

Ukrainske styrker startet denne uken på en motoffensiv for å drive russiske styrker rundt Kyiv bort fra området. Tirsdag skal de ha gjenerobret Makariv, rundt 65 kilometer vest for Kyiv, ifølge CNN.

Mandag kveld og tirsdag var det heftige kamper nordvest i Kyiv, melder The Kyiv Independent.

For inntrengere vil et bakkeangrep være et marerittscenario, og Russlands langsomme fremgang har gitt byen tid til å forberede seg.

Ifølge Orla Guerin, en reporter fra BBC, er det flere utkikksposter med sandsekker, barrikader og veisperringer i Kyiv - alt for å stoppe eller bremse et russiske bakkeangrep. Borer er også blokkert.

– Ekstremt kostbart

Oberstløytnant og seksjonsleder ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, sier til VG at hovedstaden Kyiv er Russlands viktigste strategiske mål, og at Ukraina har enorme fordeler hvis russerne bestemmer seg for å innta byen.

– Russland vet at hvis de skal nedkjempe Ukraina, må de ta hovedstaden. Hvis de bestemmer seg for å gjøre det, og skaffer nok våpen og soldater, vil det bli ekstremt kostbart. Jeg tror russerne vil bruke halve hæren på å ta Kyiv, sier Ydstebø.

Byens størrelse, plassering og Ukrainas kampvilje gjør det også enda mer krevende å ta over byen.

Kyiv er på tolvte plass på listen over de største urbane tettstedene i Europa fordelt etter innbyggere, ifølge databasen Statista. Byen strekker seg omtrent 50 km langs elven Dnipro.

– Russerne må kjempe seg gjennom forstedene, og ta hus for hus. Ukrainernes forsvar har forbedret seg på dette siden krigens start.

fullskjerm neste MILITÆRANGREP: En kvinne står i et nabolag som har blitt utsatt for et angrep i Kyiv 23. mars. 1 av 6 Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters

Ifølge Ydstebø skaper skarpskytterne usikkerhet og lager rom for at andre deler av forsvaret selv kan gå til angrep på motstanderen.

– De avleder dem. En skarpskytter kan gjemme seg i en høyblokk med hundre vinduer, dermed er det vanskelig å vite hvor de skyter fra, de kan også ligge på taket.

I verste fall vil vi se lignende tilstander i Kyiv som det vi gjør i Mariupol i dag, sier Ydstebø. Mariupol har vært beleiret i flere uker, og bombing og harde gatekamper har gått hardt ut over den sivile befolkningen og lagt store deler av byen i ruiner.

– Det vil bli en politisk kostnad for Russland å legge en av Europas hovedsteder i grus. Hvis russerne tar Kyiv vil det tære på det russiske og internasjonale samfunnet.

– Et mareritt

Tilbake i skogen forbedrer 32 år gamle Arthur seg på alt, inkludert døden.

– Dette er russisk rulett, et lotteri. Du kan leve og du kan ikke. Jeg holder på å gjøre avtaler med vennene mine i Ukraina om at de må forsøke familien min i en periode hvis jeg dør.

Datteren hans er i Lviv, den største byen vest i Ukraina. Arthur vil at hun skal kunne vokse opp i hjemlandet sitt og ikke i eksil.

– Vi er i et helt parallelt univers, en helt annen verden, som et mareritt.