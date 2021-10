Ny studie gir håp for kvinner med lipødem: − Man blir misoppfattet

Lykke Sofie Myraas var aktiv og spiste sunt, men fettet på beina hennes forsvant ikke. Nå gir en ny satsing i Helse Vest håp for pasienter med lipødem.

Av Ingrid Alice Mortensen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg merket at jeg gikk mye opp i vekt, men kun på lårene. Buksene passet ikke slik de gjorde før til tross for at jeg hadde trent mye og spist sunt.

Det sier den 25 år gamle TV-studenten Lykke Sofie Myraas.

Hun sitter i kollektivet sitt i Lillehammer med kompresjonsstrømper på, og viser fram de ulike hjelpemidlene hun er nødt til å ta i bruk etter at hun fjernet 4,2 liter fett i august.

– Siden mamma også har lipødem la vi to og to sammen og tenkte at det var sikkert det jeg også hadde, sier Myraas etter hun i lang tid hadde slitt med både kne- og leddsmerter.

SE: Lykke forteller om diagnosen i videoen øverst i saken.

Lykke Sofie har alltid vært aktiv, og syntes det var rart at hun ikke gikk ned i vekt selv om hun trente og spiste riktig.

– Jo lenger ned på kroppen, jo mindre fokus

Kvinner med lipødem opplever at de får store samlinger av fettvev, ofte på lår, legger og noen ganger armer.

Det er ofte en smertefull tilstand, og på grunn av manglende forskning er det usikkert hvor mange norske kvinner som har diagnosen.

– Det er ingen som bryr seg om sånne type sykdommer som vi kvinner får. Jo lenger ned i kroppen plagene er, jo mindre fokus har både forskere og fagmiljøer på det, fastslår seniorrådgiver for kvinnehelse og forskning i Norske Kvinners Sanitetsforening Elisabeth T. Swärd.

Dette illustrasjonsbildet viser tre ulike stadier av lipødem.

Dette er lipødem Lipødem er en tilstand som kjennetegnes av store samlinger av fettvev som har en uvanlig fordeling på kroppen. Fettet samler seg ofte på lår, legger og noen ganger armer. Det er ofte en smertefull tilstand, og den bedres ikke ved slanking. Årsaken er ukjent, men det er åpenbart en arvelig tilstand. Kilde: NHI Vis mer

– Man tror man er tykk

– Man kan bli misoppfattet fordi man føler at man er tykk, også kommer man inn i en vals med at man begynner med slankekurer. Men vi vet at slankekurer og kost hjelper ingenting i forhold til denne sykdommen, fortsetter Swärd.

– Dette er en sykdom og en lidelse som ikke har en diagnose. Det er en av de store utfordringene, for når man ikke er inkludert i det medisinske kodeverket (ICD-10, journ.anm.) har man ikke rett på offentlig helsetilbud.

Ettersom man ikke kan få behandling offentlig velger flere å gjennomføre operasjoner privat for å fjerne det overflødige fettet. Fettsuging er den vanligste operasjonen.

– Det koster det hvite ut av øyet. Flere kan betale mellom 300.000 og 500.000 kroner alt etter hvor omfattende problemet er, sier Elin Madsen, som er leder i Norsk lymfødem- og lipødemforbund.

Elisabeth T. Swärd er Forskningsansvarlig og spesialrådgiver på kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Håp om offentlig behandlingstilbud

– Vi ønsker et offentlig behandlingstilbud for alle med lipødem, på lik linje med alle som får hjelp i det offentlige, sier Madsen.

Og nå kan pasienter med lipødem øyne en løsning.

Haraldsplass diakonale sykehus har startet opp et omfattende femåring forskningsprosjekt finansiert av Helse Vest for å finne ut hva som er den beste behandling for kvinnene med diagnosen.

– Vi er glad for å være i gang, og det er en takknemlig pasientgruppe som fortjener hjelp. Derfor tenker vi at det er fornuftig og veldig bra at vi gjør denne studien for å få bedre vitenskapelig grunnlag om behandlingen, det sier fagdirektør Petter Thornam til VG.

Det er første gang det har blitt gjort en så stor og systematisk studie på et offentlig sykehus.

For å bli med i studiet må kvinnene ha en BMI som er under 28, men Thornam opplyser at kvinner som har høyere BMI også skal få tilbud om hjelp.

Studiet skal gi tverrfaglig behandling innenfor fysioterapi og kirurgi. Det gleder Madsen i Norsk lymfødem- og lipødemforbund:

– Vi er tilhengere av forskning og motstander av mytestyrt behandling. Vi ønsker kunnskap om sykdommen og riktig behandling.

Petter Thornam er fagdirektør på Haraldsplass diakonale sykehus. De har nå startet opp en femårig studie for å finne ut hvordan man best kan behandle kvinner med lipødem.

– Regjeringen er svært opptatt av kvinners helse

Anne Grethe Erlandsen er tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet for Solberg-regjeringen.

Hun har fått fremlagt kritikken om det manglende behandlingstilbudet til lipødem-pasienter.

Hun skrev i en e-post til VG at departementet har hatt møter med Norsk lymfødem- og lipødemforbund, som har gitt økt kunnskap om hvilke plager pasientene opplever.

– Foreningen har tatt opp behovet for et kirurgisk tilbud i Norge. En utredning fra dette miljøet foreslår at fettsuging etableres som utprøvende behandling i en femårsperiode ved et senter i hver helseregion. Dette vil være utprøvende behandling, og tilbys gjennom en klinisk studie, skriver Erlandsen og fortsetter:

Anne Grethe Erlandsen, tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i Solberg-regjeringen.

– Vi har arrangert toppmøte om kvinnehelse og utnevnte i mars i år et offentlig utvalg som skal utarbeide en NOU om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Den skal etter planen være ferdig i september neste år, hva som kommer frem her vil være viktig for hvordan regjeringen vil jobbe med kvinners helse fremover.

