Rakettangrep mot rådhuset i ukrainsk millionby

Kampene om flere av Ukrainas største byer tilspisser seg. I landets nest største by Kharkiv meldes det om angrep fra raketter, artilleri og russiske elitesoldater.

Det regionale politikontoret i Kharkiv ble i tillegg truffet av en rakett onsdag morgen, melder nyhetsbyrået UNIAN ifølge The Kyiv Independent. Bilder fra steder viser synlige flammer og store ødeleggelser.

Ifølge oppføringen på Google Maps tilhører bygningen sikkerhetstjenesten i det ukrainske politiet.

I tillegg skal et av byggene på andre siden av gaten, tilhørende Karazin National University, stå i flammer ifølge BBC.

I tillegg skriver nestleder i fylkesadministrasjonen, Roman Semenukha, melder på Facebook at rådhuset i byen er truffet av en rakett rundt klokken 13 norsk tid.

De siste dagene har Kharkiv vært under sterkt press fra russiske styrker, og senest på tirsdag ble en administrasjonsbygning i byen truffet av russiske raketter.

Med en befolkning på drøyt 1,5 million er byen Ukrainas nest største. I tillegg ligger den bare om lag 40 kilometer fra grensen til Russland, helt nordøst i landet.

ØDELEGGELSER: Bilder fra plassen utenfor rådhuset i Kharkiv viser ødeleggelsene etter det russiske rakettangrepet.

Natt til onsdag meldte den ukrainske hæren at de var i kamper med russiske fallskjermjegere i byen, altså elitesoldater, og at disse blant annet skal ha angrepet et sykehus.

Oleg Synegubov, som er leder av Kharkiv regionale statsadministrasjon, hevder på Telegram at 21 mennesker ble drept av artilleri i byen i løpet av gårsdagen, og at 112 ble skadet. Det er uklart om det er snakk om sivile eller militære.

– Dette er definitivt en krigsforbrytelse. En fredelig by, med fredelige boligområder, uten militære mål. Titalls øyenvitner beviser at dette ikke er et isolert angrep, men et bevisst angrep mot folk, sa Ukrainas president Volodymr Zelenskiyi i en tale publisert på Facebook tirsdag morgen.

Hevder å ha tatt kystby

Den russiske invasjonsstyrken har også prøvd å ta seg inn i kystbyen Kherson i løpet av de siste dagene, og på tirsdag opplyste lokale myndigheter til Reuters at russiske soldater hadde tatt seg inn i byen.

Onsdag morgen hevder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at væpnede styrker har tatt full kontroll over byen.

Byen ligger sør i landet – relativt nær Krimhalvøyen i Svartehavet som ble annektert av Russland i 2014.

Guvernøren i fylket uttaler på sin side at byen er fullstendig omringet, men han har ikke bekreftet at russiske styrker har tatt byen, ifølge Reuters.

Britisk etterretning melder onsdag morgen at den russiske invasjonsstyrken har vunnet relativt lite territorium det siste døgnet, til tross for at de nå angivelig kontroller Kherson i sør:

– Dette er sannsynligvis på grunn av pågående logistiske utfordringer og sterk ukrainsk motstand, skriver de.

Trenger bakkesoldater for å holde byene

Britisk etterretning meldte tirsdag morgen at den russiske invasjonsstyrken hadde økt bruken av artilleri nord for Kyiv, samt i nærheten av byene Kharkiv og Tsjernihiv.

Dette er imidlertid ikke nok for at invasjonsstyrken skal kunne klare å ta de ukrainske byene, ifølge Palle Ydstebø, som er seksjonsleder for landmakt på krigsskolen.

På NRK nyhetsmorgen trekker han frem at det trengs soldater på bakken for å kunne kontrollere en by, og at det trolig er derfor det er blitt sendt inn russiske fallskjermjegere i Kharkiv:

– De russiske fallskjermstyrkene, eller VDV som de er kjent som, de er elitesoldater så det holder.

– Man trenger ikke så mange av dem, men de er veldig gode og kan ta den typen oppdrag. For meg virker det helt logisk at de har satt inn fallskjermstyrker, sier han til NRK.

KRIGSEKSPERT: Palle Ydstebø, seksjonsleder for landmakt på krigsskolen.

Til VG forklarer Ydstebø verdien av Kharkiv for russerne slik:

– Kharkiv er en viktig by fordi den blant annet har fabrikker som kan brukes til å reparere stridsvogner, og fordi de er et viktig knutepunkt.

– For Russland vil mye handle om å hindre Ukraina i å flytte på og rullere sine styrker.

