Rakettangrep mot politibygning i ukrainsk millionby

Kampene om flere av Ukrainas største byer tilspisser seg. I landets nest største by Kharkiv meldes det om angrep fra raketter, artilleri og russiske elitesoldater.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det regionale politikontoret i Kharkiv er truffet av en rakett onsdag morgen, melder nyhetsbyrået UNIAN ifølge The Kyiv Independent.

Med en befolkning på drøyt 1,5 million er byen Ukrainas nest største, og den ligger bare om lag 40 kilometer fra grensen til Russland.

De siste dagene har Kharkiv vært under sterkt press fra russiske styrker, og senest på tirsdag ble en administrasjonsbygning i byen truffet av russiske raketter.

Natt til onsdag meldte den ukrainske hæren at de var i kamper med russiske fallskjermjegere i byen, altså elitesoldater, og at disse blant annet skal ha angrepet et sykehus.

Oleg Synegubov, som er leder av Kharkiv regionale statsadministrasjon, hevder på Telegram at 21 mennesker er blitt drept i byen i løpet av 1. mars, og at 112 ble skadet. Det er uklart om det er snakk om sivile eller militære.

– Dette er definitivt en krigsforbrytelse. En fredelig by, med fredelige boligområder, uten militære mål. Titalls øyenvitner beviser at dette ikke er et isolert angrep, men et bevisst angrep mot folk, sa Ukrainas president Volodymr Zelenskiyi i en tale publisert på Facebook tirsdag morgen.

Dette har skjedd natt til onsdag: