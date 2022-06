PARIS: Lene Conradi og ektemannen Jacob på tur i kjærlighetens by forrige helg.

Asker-ordføreren med konsert-tabbe – reiste til feil kontinent

Da Asker-ordfører Lene Conradi og mannen skulle til Paris for å se Billy Joel opptre, gikk ikke ting helt som de håpet på.

Publisert: Nå nettopp

– Det er litt flaut det hele. Det ble i hvert fall en Paris-tur som vi kommer til å huske, sier Conradi til VG.

Da Conradi fikk overraskelsestur til Paris med Billy Joel-konsert i bursdagsgave i mai, spurte hun venner på sin private Facebook-profil om forslag til sentrale hoteller, områder og ting man måtte få med seg i kjærlighetens by.

Under innlegget strømmet det inn tips på hoteller, restauranter som var verdt å ta turen og severdigheter som burde sjekkes ut. Men blant dem var det også en selvutnevnt Billy Joel-ekspert som stusset over at Joel skulle holde konsert i Europa:

«Som selvutnevnt Billy Joel ekspert (jeg så ham i New York i februar) så vil jeg si du kan glede deg. Live er han og bandet veldig bra, men når er konserten? Det er noe som ikke stemmer her».

Conradi forteller at hun da ikke tenkte noe over kommentaren hans.

– Jeg så nok den kommentaren med et halvt øye.

PARIS: Lene Conradi og ektemannen Jacob foran Notre-Dame i Paris – der de lenge trodde konserten ville finne sted.

– Det var da jeg skjønte det var noe gærent

Da Conradi var i gang med planleggingen av helgeturen til Paris halvannen uke før avreise, oppdaget hun et stort problem da hun skulle sjekke avstanden fra en restaurant il Notre Dame Stadium.

– Jeg fikk beskjed om at det var «too far to walk». Det var da jeg skjønte det var noe gærent, forteller Conradi, som allerede har fortalt den litt pinlige historien til Budstikka.

Ekteparet hadde nemlig koblet Notre Dame Stadium til Paris – uten å dobbeltsjekke. Lite visste de om at Billy Joel-konserten ikke skulle holdes i Frankrike, men på et fotballstadion i Indiana i USA. De hadde dermed kjøpt flybilletter til feil land.

– Jeg begynte selvfølgelig å le. Er det mulig, tenkte jeg.

Det er det tydeligvis. Og rett nok finnes jo Notre Dame i Paris også, men der som en svært kjent kirke. Den som mange kanskje husker at det brant kraftig i for noen år siden.

SYKKELTUR: Her er Conradi og mannen på en guidet sykkeltur i kjærlighetens by – Paris.

Ble i det minste pianobar - men ingen «Pianoman»

Selv om det ikke ble noe Billy Joel-konsert på Conradi og mannen, forteller hun at det likevel ble en fin tur i kjærlighetens by. De forsøkte å gjøre det beste ut situasjonen, og fikk i løpet av helgen både oppleve jazzbarer, sykkelturer og andre typiske turistopplevelser i en by som Paris.

Og de var også på pianobar, men heller ikke der fikk de høre Billy Joels store hit «Pianoman», som handler nettopp om pianisten i en pianobar.

– Det burde vi selvfølgelig ha tenkt på, men det endte med Elvis-request fra Jacob, og at han grep mikrofonen.

En lite plaster på såret ble det riktignok:

– Vi fikk en Youtube-snutt fra konserten han holdt i Notre Dame Stadium i Indiana av en kompis av Jacob.

– Har dere lært noe av dette?

– Vi skal hvert fall sjekke litt nøyere før vi bestiller billetter og hvor konserten holdes, sier Conradi spøkefullt.