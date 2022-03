RÅDMANN: Finn Christian Brevig i Nittedal kommune.

Nittedal planlegger for 300 flyktningbarn i skolen

Nittedal kommune kan bli «venteromskommune» for flere tusen flyktninger før bosetting i andre kommuner. Kommuneledelsen ber myndighetene om fleksibilitet i forhold til skolegangen for barna fra Ukraina.

Publisert: Nå nettopp

Flertallet vil være barn som kommunen på alle måter ønsker velkommen. Det er nedlagte Glittre Sanatorium som klargjøres for å fungere som såkalt ventemottak. I en venteromskommune bor flyktninger mens de venter på registrering på Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

I følge kommuneledelsen er det også aktuelt å bruke det gamle sykehuset som akuttmottak, der registrerte flyktninger bor i inntil 8 uker før de bosettes i en annen kommune.

Så langvarige opphold utløser rettigheter til skolegang for barn.

– Hvis vi får innkvartering av inntil 650 mennesker i mellom 1 til 8 uker, vil det vil det være omkring 250-300 barn under 16 år på Glittre til enhver tid. En stor andel av disse barna vil være aktuelle for skolegang. Så mange nye fremmedspråkelige elever klarer ikke de ordinære skolene våre å ta i mot på kort tid. Det vil ta tid å etablere en fullverdig skole for denne gruppen. Det vil også medføre store kostnader som vi mener Staten ikke har sagt seg villig til å dekke, sier rådmann Finn Christian Brevig i Nittedal kommune.

VENTEMOTTAK: Tidligere Glittre sanatorium kan bli akutt- og ventemottak for flyktninger. Her kan det bo opptil 650 mennesker. Planen er at de skal videre til en bosettingskommune i løpet av 1–8 uker.

Ønsker individuell avtale

Kommunen ønsker en individuell avtale med UDI, der det lettes på kravet til skolegang. De ber om økonomisk kompensasjon for kostandene til skoledrift. I følge rådmannen vil ikke UDI inngå noen individuell avtale med kommunen og heller ikke bekrefte at slike kostnader dekkes.

– Det kan virke som man på statlig side ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg de praktiske utfordringene kommunen får ved etablerigen av akuttmottak, sier Brevig.

Flere kommuner frykter opplæringsloven: Et stort flertall av flyktningene som kommer fra Ukraina er barn. De har rett til skolegang etter kort tid i Norge. Et av kravene til kommuner som skal drive akuttinnkvartering er å sikre at barn og ungdom får skolegang.

– Vi ønsker virkelig å trå til og vi ber myndighetene om to ting: Vi skal ta i mot barn som skal videre etter kort tid. Derfor ønsker vi at myndighetene lar oss lage tilpassset skoleopplegg med aktiviteter for barna den korte tiden de oppholder seg i vår kommune. Vi ønsker derfor å etablere språkhomogene grupper, for å sikre at de ukrainske barna kan snakke sammen på eget morsmål, sier han og legger til:

– Vi mener det blir best for de ukrainske barna. Dessuten vil det være svært vanskelig å drifte ordninære klasser på en god måte, dersom mange fremmedspråklige barn kommer inn kun i korte perioder, sier Brevig.

NEDLAGT SKOLE: Her i nedlagte Kirkeby skole som ligger like ved Glittre, vil Nittedal kommune etablere et eget skoletilbud for barna som skal bo å vente-/akuttmottaket.

– Vi er veldig innstilt på å etablere skoletilbud så fort som mulig, men vi mener at det beste for alle, er at dette tilbudet etablerers utenfor normalskolen, sier Brevig.

Han sier tilfanget på tolker er begrenset og må utnyttes godt og effektivt.

– Kommunen har på forespørsel mottatt mange henvendelser fra språkkompetente innbyggere, og disse vil være viktige samarbeidspartnere framover, sier rådmannen.

Han er bekymret for skolene som har vært presset i to år med pandemi .

– Jeg er enig i Statens målsetting om at barna fortest mulig skal inn i en normal situasjon, men det aller viktigste er at de skal føle trygghet, ha bolig, mat og få nødvendig helsehjelp.

Stor bosettingsvilje

Landets kommuner meldte tidligere i uken inn hvor mange flyktninger de kunne ta i mot.

298 av 356 kommuner svarte på IMDIs henvendelse.

I en normalsituasjon er kommunene anmodet om å bosette 5500 flyktninger i året. Nå skal kommunene altså bosette nesten fire ganger så mange.

– De større kommunene melder om stor kapasitet og bosettingsvilje. Noen kommuner melder også om muligheter for å øke kapasiteten, ved gitte forutsetninger, sa direktør i IMDI, Libe Rieber-Mohn til VG torsdag.

Les også: Åpner mottak i hoteller og behandlingssentre

Indre Østfolds kommunedirektør sa til VG at ansatte frykter å ikke kunne levere godt nok. Også de etterlyser å bli stolt på og en fleksibilitet i forhold til opplæringsloven, slik at de får i gode, lokale tiltak rundt barn og skolegang.

STATSSEKRETÆR: Halvard Hølleland

Statssekretær Halvard Hølleland i Kunnskapsdepartementet sier at utgangspunktet er at ukrainske barn og unge så raskt som mulig skal få tilbud om barnehage og skoleplass når de kommer til Norge.

– Det bidrar til stabilitet og litt normalitet i en ellers vanskelig og kaotisk livssituasjon. IMDi har ansvaret for å kartlegge kommunenes kapasitet for bosetting av flyktninger. Kostnadene dekkes gjennom et integreringstilskudd.

Hølleland sier at kunnskapsdepartementet er i tett dialog med både andre departementer og Utdanningsdirektoratet for å bistå til godt samarbeid og gode løsninger, når mange flyktninger nå kommer til Norge innenfor et kort tidsrom.

– Antallet flyktninger som kommer har selvsagt stor betydning for kommunenes evne til å bosette raskt de som kommer, og gi dem det tilbudet de trenger. Det er riktig at opplæringsloven innebærer at flyktninger har rett på skolegang så raskt som mulig og senest innen en måned. Men på visse vilkår, kan kommunen organisere opplæringstilbudet til nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Det er altså fleksibilitet i hvordan kommunene organiserer opplæringen, sier statssekretæren.

Det er gjennmført befaring på Glittre og bygget kan trolig være klargjort i kommende uke, også med helsetjenester på plass.

– Kommunen har ressurser fra coronaorganisasjonen som kan benyttes på mottaket i løpet av kort tid. Vi forutsetter at utgifter dekkes av Staten, sier rådmannen.

Nasjonalt mottakssenter i Råde har stor pågang og ikke nødvendigvis kapasitet til å gjennomføre alle sine oppgaver.