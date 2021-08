NY BEHANDLING: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) åpner for at noen asylsøknader fra tidligere ansatte i Afghanistan kan behandles i lys av den alvorlige situasjonen i landet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere eks-ansatte i Afghanistan kan få asylsøknaden sin behandlet

Lokalt ansatte for Norge i Afghanistan som ikke søkte asyl i forbindelse med søknadsordningen i 2015, kan få søknaden sin behandlet.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

– I forbindelse med behandling av saker etter 2015-instruksen fikk ti personer avslag av tungtveiende grunner. Det legges ikke opp til å behandle disse søknadene på nytt, sier justisminister Monica Mæland (H) i en epost til NTB mandag morgen.

– Derimot finnes det grupper som ikke var dekket av 2015-instruksen. Det finnes også personer som har vært lokalt ansatte som av ulike grunner valgte å ikke søke i forbindelse med søknadsordningen i 2015. Disse gruppene kan bli behandlet nå i lys av den alvorlige situasjonen, fortsetter hun.

Helomvending

Taliban overtok makten i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringen jobbet på spreng med den svært vanskelige saken til rundt ti afghanere, de fleste av dem renholdere som i flere år jobbet for Forsvaret i Afghanistan, som har fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

Det har vekket sterke reaksjoner at afghanske eks-ansatte som har bistått de norske styrkene, har fått avslag på sine søknader om opphold.

Regjeringen har gjentatte ganger i sommer avvist å ta en ny vurdering av disse sakene, som har vært ønsket av flere opposisjonspartier.

SV vil presse regjeringen videre

SVs Karin Andersen sier regjeringens snuoperasjon mildt sagt kommer på overtid, men at hun er lettet over at regjeringen nå ser behovet for nye vurderinger.

– Vi kommer til å fortsette å presse regjeringen for å sikre at vi ikke svikter dem som har hjulpet oss, sier stortingsrepresentanten.

– Nå må det kun være nye og helt klare vurderinger om rikets sikkerhet som kan gi avslag, sier Andersen.

66 prosent av de spurte i en undersøkelse som Kantar har utført for Forsvarets forum , mener at Norge bør gi oppholdstillatelse til alle afghanere som har jobbet for Norge i Afghanistan.