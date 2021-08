Kulturminister Abid Raja under minnemarkering: − Hatideologien lever blant oss

Under minnemarkeringen på toårsdagen for angrepet på Al-Noor moskeen ble det lansert en visjon om et kunnskapssenter som skal åpne neste år.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Vi vil bygge et kunnskapssenter ved siden av moskeen. Der vi ikke skal være redde for å snakke sammen. Denne moskeen i Bærum, et tidligere lager og matbutikk, skal bli et sted der alle skal ønske å komme for å snakke med hverandre, sa Henrik Syse, styreleder i Stiftelsen 10. august.

Minnemarkeringen for terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum er et samarbeid mellom moskeen og Stiftelsen 10. august for å forebygge rasisme og vold i nærmiljøet

Phillip Manshaus (24) ble i juni 2020 dømt til 21 års forvaring med 14 års minstetid for drapet på stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen. Målet hans skal ha vært å drepe så mange muslimer som mulig.

Angrepet ble stoppet ved at Manshaus ble overmannet av Muhammad Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75) og deretter overlevert til politiet da de kom til stedet. Rafiq og Iqbal ble tildelt Medaljen for edel dåd av Kongen i statsråd for sin heltemodige innsats.

HEDRET I FJOR: Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal ble under fjorårets minnemarkeringen for drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen tildelt medaljen for edel dåd for sine handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nylig uttrykket Islamsk Råd Norge (IRN) bekymring over sikkerheten i norske moskeer som de mener er for dårlig. De ønsker å opprette en ny stilling som sikkerhetsrådgiver. IRN vil sende en åpen søknad til Justisdepartementet der de ber om midler til å opprette en stilling som sikkerhetsrådgiver

Finansminister Jan Tore Sanner understreket viktigheten av å ikke ta demokrati som en selvfølge:

– Et fritt samfunn er noe vi må ta vare på. Det er krefter som vil ta det fra oss. Vi har alle et ansvar for å verne om demokratiet og ytringsfriheten, sa Sanner i sin tale.

– Vi må ikke undervurdere viktigheten av samlende retorikk og dialog. Jeg vil rette en stor takk til dere i Al-Noor-moskeen og Stiftelsen 10. August for den jobben dere gjør for å spre kunnskap.

DREPT AV STEBROREN: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept av stebroren Philip Manshaus 10. august 2019. I dag holdes minnemarkering i Al-Noor moskeen. Foto: Privat

Kulturminister Abid Raja tok til orde for mer penger for å gjøre avdekkende arbeid opp mot aktive, ekstreme miljø.

– Vi skal leve i fred og sameksistens med hverandre, men vi må ikke være naive. Hatet og ekstremisme finnes iblant oss og det er vårt felles ansvar å bekjempe. Jeg tror at vi sammen kan bidra til å gjøre Norge et bedre land å leve i, sa Raja.

Han var krystallklar i sin tale på hvor han legger ansvaret:

– Det var hatideologien som tok livet av Johanne. Ideologien er ikke borte. Hatet er ikke borte selv om de som begikk handlingene sitter i fengsel. Hatet lever iblant oss, sa Raja.

Han siterte den avdøde menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King i talen.

«Jeg har en drøm om at mine fire barn vil kunne leve i en nasjon der de ikke blir dømt ut fra hvilken hudfarge de har, men sin karakter.», siterte Raja før han fortsatte:

– Vi må ikke være naive mot hatet vi vet finnes hos en del høyreekstreme nordmenn. Det er ikke bare farlig mot muligmer, men også etniske nordmenn.

Ap-nestleder Hadia Tajik delte personlige opplevelser under oppveksten i sin tale og fortalte om familiens uro for hva som kunne skje hvis Tajik tok for mye plass i den norske offentligheten.

– Nå handler det ikke om frykten for å ta for mye plass i offentligheten, det handler om å ta plass i det hele tatt. Derfor er det viktig å se at norske muslimer er en del av fremtidens Norge og at vi som myndigheter tar vår del av ansvaret, sa Tajik.

I likhet med de andre på talerstolen roste hun Al-Noor-moskeens håndtering i etterkant av terrorhandlingen:

– Dere kunne valgt bitterhet, men dere har valgt å åpne opp. Dere har valgt å inkludere og spre kunnskap, sa Hadia Tajik.