Musiker dømt for seksuelt forhold med elev

En mannlig musiker i 40-årene er dømt for å ha misbrukt sin stilling etter å ha hatt sex med en elev flere ganger over en periode på tre måneder.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mannen begynte å undervise kvinnens klasse på en videregående skole på Østlandet høsten 2020, og utover høsten utviklet de et vennskapsforhold. Fra januar til april 2021 hadde de seksuell omgang mellom 15 og 19 ganger, noe de begge har forklart seg om i retten.

Mannen har tidligere samarbeidet med kjente artister og vunnet priser.

Nå han dømt i tingretten for å ha misbrukt sin stilling og utnyttet et tillitsforhold for å skaffe seg den seksuelle omgangen.

Mannen dømmes til fengsel i ett år – og til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han var lærer for i perioden den seksuelle omgangen pågikk, viser dommen.

Hans forsvarer Victoria Holmen opplyser at de anker dommen.

Kjente godt til elevens utfordringer

«Etter bevisførselen finner retten å legge til grunn som bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil, at tiltalte gjennom stillingen som lærer opparbeidet seg et tillitsforhold til fornærmede for å oppnå den seksuelle omgangen» står det i dommen fra tingretten.

De legger blant annet vekt på at han kjente til hennes psykiske utfordringer og utfordringer med rus, noe han dels var blitt informert om da han begynte som lærer, men også fikk vite gjennom samtaler han selv hadde med den fornærmede kvinnen da de utviklet vennskapet utover høsten 2020.

Da åpnet også han seg opp til henne om lignende utfordringer.

Ved å gjøre det, spilte han på hennes sårbarhet, mener retten, som i dommen skriver at han må ha forstått hvilken påvirkning og tillit han opparbeidet seg hos fornærmede ved å dele disse erfaringene.

Burde vært mer bevisst egen erfaring

Retten mener også at mannen, med sin erfaring og anerkjennelse fra musikkbransjen, burde være ekstra påpasselig overfor elevene sine og sørge for at det ikke ble for tett kontakt.

Ifølge dommen var kvinnen ikke forelsket i mannen, men hun hadde derimot håpet at han kunne hjelpe henne med musikk. Hun så opp til ham, og syntes det var spennende at han mente hun hadde et musikktalent, ifølge dommen.

Retten viser også til at forholdet skulle holdes skjult, slik at mannen ikke mistet jobben.

Denne ubalansen i styrkeforholdet mellom de to gjorde det mulig for mannen å utnytte fornærmede i hennes sårbare situasjon, står det i dommen.

Anker dommen

– Det er viktig at høyere rettsinstans gir klarere føringer på hvor grensene for det straffbare går, slik at rettsanvendelsen ikke blir en smakssak, sier mannens forsvarer Victoria Holmen til VG om anken over lovanvendelsen.

– Jeg vil også ha en rettslig avklaring på hvilken betydning det skal ha for anvendelsen av bestemmelsen det faktum at fornærmede bevisst har utnyttet tiltalte med hensyn til å gjøre karriere, sier hun videre.

– Hun går langt i å si at hun bevisst utnytter ham for å oppnå noe i musikkbransjen. Men hans musikertalent og status har ingenting med hans rolle som lærer å gjøre, mener forsvareren.

– Den grensen må Høyesterett se på, mener jeg.

– Men det var da han var i rollen som lærer de ble kjent?

– Ja, men han har ingen lærerutdanning og erfaring og var lite bevisst sin status. Han gikk fort ut og inn av lærerrollen og inn i vennskapsrelasjoner med flere elever. Det er et grensetilfelle, men jeg mener han er utenfor det straffbare, sier hun.