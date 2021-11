BEKREFTER TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter at det kommer nye coronatiltak tirsdag.

Støre varsler nye coronatiltak på tirsdag

Spredningen av den potensielt svært smittsomme omikron-varianten i Europa gjør at det er nødvendig med nye regler, opplyser statsministeren til TV 2.

Publisert: Nå nettopp

Jonas Gahr Støre (Ap) beskriver det som alvorlig at det kommer en virusvariant man ikke kjenner omfanget av.

– Vi har et klart budskap når jeg skal redegjøre i morgen. Både på det vi gjør nasjonalt og strategien på vaksinering. Vaksinering er det viktigste vi kan gjøre nasjonalt og i kommunene. Jeg tror også med det nye viruset, om det skulle komme til Norge, er vaksinering en hovedstrategi, sier han til kanalen.

– Kommer det et slikt tilfelle hos oss, må vi være sikre på at det blir isolasjon og ikke spredning, sier statsministeren til TV 2.

På mandag innførte regjeringen en også en rekke nye nasjonale tiltak, blant annet lengre karanteneperioder og testplikt for flere nærkontakter. På lørdag ble det også innført en rekke strenge innreisetiltak for åtte afrikanske land.

– Vi har en strategi, som vi tok over fra den forrige regjeringen. Den er ikke lenger formålstjenlig, så den revideres før statsministeren vil redegjøre for den i morgen, forteller helseminister Ingvild Kjerkol til VG.

De nye reglene gjelder imidlertid ikke dersom det bekreftes at smitten ikke skyldes den nye virusvarianten.

Påvist i Norden

Mandag ble det kjent at Sverige har fått bekreftet to tilfeller av omikron-varianten – dagen etter at danske helsemyndigheter også kom med den samme beskjeden.

Det er imidlertid ikke påvist noen smittetilfeller i Norge, men FHI slo fast i sin nyeste risikovurderingen at varianten allerede kan ha kommet inn i landet.

FHI anslår samtidig at omikron-varianten trolig er mer smittsom enn den såkalte delta-varianten, men at den sannsynligvis ikke fører til mer alvorlig sykdom.

Verdens helseorganisasjon (WHO) var også raskt ute med å rope varsku etter at varianten ble kjent 23. november. De tror blant annet at den kan føre til «alvorlige konsekvenser» i enkelte deler av verden.