To tilfeller av omikron påvist i Øygarden kommune

Det er nå påvist to tilfeller av omikronvarianten i Øygarden kommune. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad peker på to ting som kan bli avgjørende for om omikron blir et problem eller ikke.

Øygarden kommune, ved ordfører Tom Georg Indrevik, møter media for å orientere om situasjonen klokken 13.

– Det er påvist to tilfeller av omikronvarianten av coronaviruset i Øygarden i dag, skriver kommunen i en pressemeldingen.







Kommunen har vært i fortløpende dialog med Folkehelseinstituttet, opplyser ordføreren til VG.

– Helseministeren ringte også i dag, det setter vi pris på. Hun skrøt av kommunen og innsatsen og tilbød støtte.

I ettermiddag skal regionen ha et møte om coronasituasjonen.

– Det er krevende, for det er allerede et presset system. Dette hjelper ikke situasjonen, sier han, og bekrefter at de påviste tilfellene blir en del av møtet, sier ordføreren, og legger til:

– Det viser alvorligheten i situasjonen i hele landet.

Kommunen vurderer fortløpende om det er nødvendig med nye tiltak. Indrevik vil foreløpig ikke kommentere sykdomsforløpet til de to som er smittet med omikron, og henviser til pressekonferansen klokken 13.

– Ikke så overraskende

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier følgende til VGTV om funnet av tilfellene:

– Dette er ikke så overraskende. Nå dukker denne varianten opp i flere europeiske land. Det er nok et tegn på at den kanskje har kommet flyvende i flere dager og uker allerede, rundt i Europa. Så dukker det opp nå som man begynner å teste og lete mer systematisk.

Nakstad peker på to ting som kan bli avgjørende for om omikron blir et problem eller ikke:

– Det ene er om vi blir mer eller mindre syk av denne varianten, eller om den er omtrent som delta-varianten, det vet vi ingenting om. Og så vet vi heller ikke hvordan dette påvirker vaksine-effekten. De to tingene er veldig avgjørende for om dette blir et stort problem eller ikke.

Nakstad understreker at han ikke kjenner detaljene om utbruddet i Øygarden, men at vi nå må passe på å håndtere det godt når det dukker opp.

– Hvor godt forberedt er vi på denne varianten i Norge?

– Nå er det kommet råd og regler de siste dagene. Når det gjelder folk som reiser inn fra land i det sørlige Afrika, så har de hotell-karantene, og et strengt testregime. For personer som får påvist denne varianten er det selvsagt isolasjonsplikt, og det er karanteneplikt for nærkontaktene deres som de bor sammen med.

Hasteinnkaller til pressekonferanse

Helse- og omsorgsdepartementet har kalt inn til en pressekonferanse klokken 13.15 i forbindelse med at omikronvarianten er påvist i Norge.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er til stede, i tillegg til avdelingsdirektør Line Vold i FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på det både i Norge og internasjonalt, og har planer for å håndtere smitte umiddelbart. De smittede er satt i isolasjon og deres nærkontakter i karantene, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

Helseministeren mener de har tatt kraftige grep for å bremse spredningen av den nye varianten.

– Lørdag innførte vi innreisetiltak og mandag forlenget vi isolasjonstiden til sju dager og smittekarantenen i ti dager i tilfeller der det er mistanke om omikron. Sammen med FHI og Helsedirektoratet følger vi situasjonen fra time til time og ser på om tiltakene skal justeres eller forsterkes, skriver Kjerkol.

Undersøker mistenkte tilfeller

Tirsdag meldte Ullensaker kommune at de har sendt inn tre prøver til sekvensering for omikronvarianten. Det er i tråd med nye rutiner for reisende med positiv test fra de åtte landene sør i Afrika.

– Når det kommer noen fra disse områdene som tester positivt, så er vi pålagt å sende det inn til sekvensering, sa kommuneoverlege i Ullensaker, Einar Kristian Borud Borud, til VG.

Den nye virusvarianten, B. 1.1.529, som først ble oppdaget i Sør-Afrika, sprer seg nå over hele verden. Virusvarianten, som har minst 30 mutasjoner i spike-proteinet, har ført til at flere land har stengt grensene sine i frykt for spredning.

Omikron-varianten av coronaviruset vil trolig spre seg over hele verden og kan føre til alvorlige konsekvenser i noen regioner, sa Verdens helseorganisasjon mandag.

WHO har bedt sine 194 medlemsland om å akselerere vaksineringen av prioriterte grupper og sikre at de har tilstrekkelige planer for å opprettholde viktige helsetjenester.