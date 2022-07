SAS etter streiken: − Trenger ro rundt selskapet

Den nye tariffavtalen etter SAS-streiken forutsetter at pilotene ikke kan streike på over fem år. Norgessjefen i SAS forsvarer det med at de trenger forutsigbarhet.

Kaos på Gardermoen og hundrevis av innstilte fly nesten hver dag. Slik har det vært etter at pilotene i SAS gikk ut til streik for litt over to uker siden.

Natt til tirsdag ble det endelig klart at partene var blitt enige om en avtale.

– Nå tror vi at det vil ta én dag eller to før flyene er oppe og går igjen, sier Kjetil Håbjørg, sjef i SAS Norge, til VG etter streiken.

Et av forhandlingspunktene som partene skal ha vært uenige om, er lengden på avtalen. Ifølge E24 skal SAS ha fremsatt krav om en tariffavtale uten streikerett – først i ti år, og deretter åtte.

Da avtalen ble signert kl. 03.20 natt til tirsdag, hadde partene landet på at avtalen skal vare frem til 30. september 2027 – altså i over fem år.

– Vi hadde veldig gjerne sett det annerledes. Det var vanskelig for oss å gå med på en så lang løpetid, men vi hadde reelt sett ikke noe valg, Roger Klokset, leder for de norske SAS-flygeres forening, til VG.

DYP KRISE: Norgessjefen i SAS, Kjetil Håbjørg, mener tariffavtalen gjenspeiler krisen flyselskapet befinner seg i.

Håbjørg trekker frem at SAS er i dyp økonomisk krise. Bare under streiken har de anslagsvis tapt over 100 millioner kroner hver dag.

– I denne spesielle situasjonen så har SAS behov for finansiering, nye eiere og gjeldssanering, og for å få det til så må vi ha forutsigbarhet.

– Vi trenger ro rundt selskapet, og derfor er dette en viktig byggestein, legger han til.

Vanlig med misnøye

Hans-Erik Skjæggerud, første nestleder i YS, sier det ikke er unaturlig at arbeidstagerne er misfornøyde etter å ha inngått en slik avtale.

– Akkurat nå befinner arbeidstager seg i en spesiell situasjon med økonomiske vanskeligheter og har derfor gått i forhandling med sine ansatte, sier Skjæggerud.

– Det er frivillig om de da ønsker å inngå en slike avtale, slik som de nå har gjort. Selv om dette ikke er vanlige i arbeidslivet, hender det at vanskelige lønns- og arbeidsforhandlinger må forhandles slik som nå.

FORSTÅR MISNØYEN: Hans-Erik Skjæggerud sier han forstår pilotene.

VG har ikke sett avtalen i sin helhet, men får opplyst av SAS-flygeres forening at partene er enige om disse punktene:

Fem prosent nominell lønnsnedgang i 2022. Deretter vil lønnsutviklingen følge et gjennomsnitt av frontfagene i Norge og i Sverige.

Om lag 450 piloter som ble oppsagt under pandemien får komme tilbake.

Pilotene har sagt fra seg streikeretten frem til avtalen går ut i 2027.

SAS vil kunne ta ut sesongbasert arbeidsdeltid ni måneder i året, noe som kan medføre ytterligere lønnsnedgang for pilotene.

Tariffavtalen er felles for alle pilotene i SAS, også de som jobber i datterselskaper som for eksempel SAS Connect.

«Fagforeningsknusing»

Forhandlingene mellom SAS og pilotene har vært preget av steile fronter og et hardt ordskifte.

Konsernsjef Anko van der Werff omtalte blant annet pilotenes oppførsel som «schizofren», og SAS har fra pilotenes hold blitt beskyldt for «Fagforeningsknusing».

Håbjørg avviser at det sistnevnte har vært en del av hensiktene til SAS:

– Vi støtter fagforeningsorganisering. Denne streiken har hatt en rekke prinsipielt viktige spørsmål til grunn, og derfor har det vært mange tøffe uttalelser.

– Mange av uttalelsene har kommet i kampens hete, og man må ta høyde for det, føyer han til.

«SCHIZOFRENT»: SAS-sjefen Werff mente at fagforeningene godkjente dårligere lønns- og arbeidstidspakker for piloter i andre flyselskaper, noe han omtalte som «schizofrent».

En av de store konfliktene under forhandlingene var rundt SAS-pilotene som mistet jobben under pandemien.

Mange av disse ble ansatt på nytt i datterselskapene SAS Connect og SAS Link, som hadde dårligere arbeidsvilkår enn i SAS Scandinavia.

Kjetil Håbjørg bekrefter at SAS fremdeles kommer til å benytte seg av datterselskapet, men at de nye vilkårene i tariffavtalen gjelder for alle.

– Med den konkurransedyktige avtalen vi har nå så skal vi vokse, og da skal vi gjeninnsette alle de pilotene som mistet jobben under pandemien, sier han.