VAKSINERING: Professor og immunolog Anne Spurkland mener flere barn kunne kommet på skolen og vært bedre forberedt, om de hadde fått tilbud om vaksine før.

Smitteeksperter: 12–15-åringer burde fått vaksine før

Regjeringen vil nå tilby 12–15-åringer coronavaksine. Det kommer altfor sent, mener flere smitteeksperter. – Vi kunne sluppet disse to ukene med kaos, sier immunolog Anne Spurkland.

– Om man hadde klart å bestemme seg for dette tidligere i sommer, kunne flere barn kommet på skolen og vært bedre forberedt med tanke på viruset, sier professor og immunolog Anne Spurkland.

Hun er svært glad for nyheten om at regjeringen har besluttet å gi 12–15-åringer tilbud om coronavaksine, men:

– Jeg mener de kunne forutsett dette forløpet tidligere, og at vi kunne sluppet disse to ukene med kaos, sier Spurkland.

Immunologen mener situasjonen har vært forutsigbar, med et svært smittsomt virus, åpne skoler og uvaksinerte barn.

– Men man har undervurdert hvor lett det nye viruset faktisk smitter mellom barn.

Den siste tiden har det brutt ut mye smitte på landets skoler, og helseminister Bent Høie har uttrykt bekymring for den økende smitten blant barn.

Smitteøkningen den siste uken er klart høyest i aldersgruppen 13–19 år. Forrige uke økte smitten med 174 prosent i denne aldersgruppen.

– Ikke noe vi gambler med

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, sier han er helt enig med Spurkland, og mener barna burde fått tilbud om vaksine for flere måneder siden.

– Vi vaksinerer barn med alle barnevaksiner verden over, men av en eller annen grunn har det vært motstand mot å vaksinere dem mot corona, sier Oslvik.

Professoren trekker frem diskusjonen om flokkimmunitet, og mener at «da vi fant ut at selv godt vaksinerte voksne ikke fikk full immunitet, burde man ikke eksperimentere med flokkimmunitet med barn».

– Når man nå samler alle de uvaksinerte barna, smitten går rett til himmels og de smitter hverandre, kommer en del garantert til å bli syke.

– Barna har en spesiell plass hos alle sammen. De er ikke noe vi gambler med.

FOR SENT: Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, mener 12–15-åringer fikk vaksine flere måneder for sent.

Olsvik sier de uvaksinerte barna nå kommer hjem til foreldrene sine, fra 25–45 år, som er den aldersgruppen hvor største delen ikke er vaksinert.

– Så smitter barna videre til dem, og foreldrene smitter videre igjen. Man har tatt disse to gruppene og åpnet opp helt, det synes jeg ikke er greit.

– Ikke hatt vaksiner tilgjengelig

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sier de er helt enige i at det aller beste hadde vært å få vaksinert enda flere før skolestart – både 16–17-åringer og 12–15-åringer.

– Årsaken til at det ikke har skjedd, er at vi ikke har hatt vaksinene tilgjengelige før nå.

Bukholm peker på at FHI foreslo en strategi for regjeringen der di prioriterte de med størst risiko for alvorlig sykdom og død først, deretter en fordeling til de gruppene der man har sett størst smittespredning.

– Hvis vi hadde hatt ubegrenset tilgang til vaksiner, hadde det ikke vært nødvendig å gjøre prioriteringer i tid på denne måten. Dessverre har vi ikke hatt en ubegrenset tilgang til vaksiner.

TILGJENGELIGE VAKSINER: Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sier årsaken til at barn og unge ikke har fått vaksine før skolestart, er fordi det ikke har vært tilgjengelige vaksiner før nå.

Han mener at det at vi har måttet vente på vaksiner til alle, likevel har hatt en positiv side, fordi man har kunnet lære av erfaringer fra andre land mens vi ventet.

– Det er svært viktig for oss i FHI at alle forhold vedrørende tiltak overfor barn skal være nøye vurdert og ha gode begrunnelser. Dette inkluderer vaksinasjon av barn. Vi ønsker å spare barn fra unødvendige tiltak, unødvendige medisinske intervensjoner og unødvendige bivirkninger, sier Bukholm.

– Det er mindre erfaring ved bruk av disse vaksinene enn for vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, og det krever spesielt grundig og balansert vurdering. Det synes vi nå vi har gjort.

– Vært en grundig prosess

12–15-åringene vil i første omgang tilbys én dose. FHI vil deretter gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om alvorlige bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to.

Seksjonsoverlege og professor i Barnelegeforeningen, Claus Klingenberg, har sittet i FHIs arbeidsgruppe, som ble satt ned for å vurdere vaksineringen av barn.

– Dataen nå er såpass overbevisende på trygghet at dette er riktig å tilby nå. Så vil vi få enda mer data de neste månedene før man setter dose to.

Klingenberg sier det har vært en rimelig prosess når det kommer til tiden det har tatt å utrede vaksinasjon av barn.

– Det er raskt sammenlignet med mange andre land. Det er flere ting som gjør dette vanskelig. For det første var ikke smitten så stor i denne aldersgruppen i sommer, og for det andre er det en gruppe som ikke blir veldig syke av viruset. For det tredje ville vi vite mest mulig om bivirkninger. Så det har vært en grundig prosess.

De faglige rådene om at 12–15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon, har vært avgjørende for regjeringen.

– Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sa Solberg på pressekonferansen.