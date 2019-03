ALVORLIG TILTALE: – Dette er en alvorlig sak, sier konstituert statsadvokat Alf-Anton Røst, som ikke ønsker å kommentere tiltalebeslutningen ytterligere. Foto: PRIVAT

Ny Tysfjord-sak for retten

En mann i 50-årene må møte i Salten tingrett tiltalt for å ha voldtatt et familiemedlem under 16 år.

Overgrepet skal ha skjedd da jenta, som da var 14 år, sov. Mannen er i nær familie med fornærmede. Saken skal opp for Salten tingrett i slutten av mars.

Dette blir den tredje av de såkalte Tysfjord-sakene som blir behandlet i retten.

– Det er en alvorlig sak. Hendelsen ligger 16 år tilbake i tid, og det er en utfordring. Men vi mener det er grunnlag for tiltale, sier statsadvokat Alf-Anton Røst.

Mannen i 50-årene kjenner seg ikke igjen i tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvarer Tor Haug.

Én rettskraftig dom

Politiets etterforskning avdekket 151 mulige overgrepssaker i tilknytning til kommunen. De seksuelle overgrepene skal hovedsakelig være begått mot jenter i alderen fire til 16 år, ifølge politiet.

Så langt er en person dømt til seks års fengsel for en rekke overgrep. Mens en mann i 50-årene, som ble dømt for overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne i Ofoten tingrett i fjor og fikk anken forkastet av lagmannsretten, nå har anket til Høyesterett.

Ytterligere én sak er ferdig etterforsket og sendt til statsadvokaten.

– Også denne saken handler om seksuell omgang med barn under 16 år. Det er en gjerningsperson og ni ulike forhold, opplyser politiadvokat Øyvind Rengård.

Over 100 saker er henlagt, de fleste fordi de er foreldet.

Starten

Politiet startet etterforskningen i Tysfjord etter at 11 kvinner og menn sto frem i VG i juni 2016 og delte sine overgrepsopplevelser. De seksuelle overgrepene skal hovedsakelig være begått mot jenter i alderen fire til 16 år, ifølge politiet.

Nærmere 70 prosent av de mistenkte og fornærmede tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord, ifølge politiet. Mange av dem har en tilknytning til den læstadianske menigheten.

VGs reportasje ble prisbelønnet av Fritt Ord og utløste en rekke rettssaker og et stort endringsprosjekt i Tysfjord kommune.