Jusprofessor: – Tysfjord kommune burde lagt seg flat

Kommunen bør ikke opptre som en hardkokt forretningsmann, mener professor Jan Fridthjof Bernt.

Etter at 11 kvinner og menn sto frem i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier, har det blitt reist to erstatningssaker mot Tysfjord kommune. En av saksøkerne er «Liv». Hun sto frem med ansikt i VG lørdag og fortalte om en traumatiserende barndom med seksuelle overgrep. Etter tøffe runder i tingretten, tapte «Liv» saken. Anken ble forkastet av lagmannsretten. Dermed får hun ikke erstatning fra Tysfjord kommune.

– Det føltes som å få hjertet sitt revet ut av brystet, sier «Liv».

To søstre har også saksøkt kommunen for at den ikke grep inn mot omfattende omsorgssvikt i barndommen. Kvinnene i 30-årene tapte i tingretten, men har nå anket til lagmannsretten.

TAPTE: Ofoten tingrett konkluderte med at det ikke var ført bevis for at Tysfjord kommune handlet uforsvarlig i «Livs» oppvekst. Foto: Jørgen Braastad

Tenker økonomi først

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener holdningen kvinnene blir møtt med av hjemkommunen virker hard. Han understreker at han ikke kjenner Tysfjord-saken i detalj og sier at dette handler vel så mye som etikk som jus.

– Grovheten i det som kommer frem i disse sakene tilsier at kommunen må unngå å opptre som hardkokte jurister og forretningsmenn. Kommunen er åpenbart bekymret for konsekvensene for kommuneøkonomien. Men vi kan ikke akseptere at folkevalgte og administrasjon legger fra seg hjertet hjemme før de går på jobb.

Sårbare

Bernt har fulgt mange rettssaker der privatpersoner går til søksmål mot hjemkommunen.

– Den skjeve maktbalansen mellom partene gjør det svært vanskelig å vinne frem mot en kommune. De mest sårbare og svakerestilte vil normalt verken ha råd eller krefter til å sette i gang med en rettssak. Derfor må vi kreve at en kommune som blir saksøkt av en innbygger i en slik fortvilet situasjon, tar et skritt tilbake og er 100 prosent redelig og objektiv i faktavurderingen. Dessuten kan ikke den rent juridiske vurderingen være siste ord i en slik sak.

pullquote Medmenneskelighet og moralsk ansvar må kunne være avgjørende, ikke ønsket om å slippe billigst mulig unna.

Lagt seg flat

Bernt har sett eksempler der kommunens folkevalgte heller enn å møte privatpersoner i rettssalen, strekker ut en hånd. For eksempel ved å gi en beklagelse og en økonomisk erstatning.

– Men det vanligste er dessverre at kommunen setter hardt mot hardt. Den vil ikke gi ut flere penger en den nødt til å gjøre. Sikkert fordi den er livredd for å tiltrekke seg lignende saker. Når det gjelder Tysfjord, høres det ut som en situasjon der jeg ville forventet at kommunalpolitikerne trådte ut av den juridiske rollen. De burde stilt seg spørsmålene: Er det vi som har ansvar? Og viktigere: Bør vi ta ansvar? Jeg tenker at Tysfjord kommune burde lagt seg flat.

DYP URETT: Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok er ikke overrasket over linjen Tysfjord komune har lagt seg på. Foto: Odin Jæger, VG

Symbolsk sum

At Tysfjord kommune ikke ville innrømme feil, overrasker ikke advokaten som representerer «Liv».

– Det viser helt enkelt at kommunen ikke evner å ta ansvar for den dype uretten som er blitt begått, sier Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Sicilie Kanebog, advokaten til de to søstrene som nå anker frikjennelsen av Tysfjord kommune, mener kommunen burde sett og anerkjent det klientene hennes gjennomgikk i barndommen.

– Kommunen burde ha innrømmet at den hverken hadde kunnskap eller kompetanse til å håndtere utfordringene. Det burde også ha kommet en offentlig og formell beklagelse overfor alle ofrene. Jeg kan forstå at kommuneøkonomien er stram, men de burde tilbudt alle ofrene en symbolsk sum som et plaster på såret, istedenfor å gå til krig mot sine innbyggere på denne måten.

– Trist og vanskelig sak

Advokat Roald Angell, som representerer Tysfjord kommune, har følgende kommentar til kritikken:

– Når det gjelder «Liv»-saken viser kommunen til lagmannsrettens ensdtemmige dom som ikke gir støtte for at Tysfjord kommunen opptrådte ansvarsbetingende, sier Angell.

Han viser videre til at saken med søstrene står for lagmannsretten og at partene er faktisk og rettslig uenige.

– Det er en trist og vanskelig sak hvor det ikke er vanskelig å ha sympati for søstrene. Når professor Bernt, som en ellers har stor respekt for, uttaler seg slik han er gjengitt i denne artikkelen, skjer det på sviktende og ensidig faktisk grunnlag. Dette er ingen svart -hvit-sak hvor kommunen opptrer hardkokt eller umoralsk. Kommunen har opptrådt fullt ut redelig hva gjelder sakens fakta. Insinuasjoner om det motsatte avvises skarpt.