MÅL-MEDVITEN MANN: Fredrik Hope er leiar i Målungdomen, og vil ha meir nynorsk inn i lovverket. Foto: Privat

Staten ikkje i mål med mål-mål

NYHETER 2018-12-30T17:58:29Z

I årevis har staten hatt som mål at 25 prosent av lovene skal skrivast på nynorsk. Men dit er det langt fram. No krev Målungdomen at alle nye lover i 2019 blir skrivne på nynorsk.

– Målet på 25 prosent nynorsk har ikkje Stortinget og dei ulike regjeringane klart å nå. I 2016 var berre 16 prosent av lovene på nynorsk, og sidan mange av lovene som er skrivne på nynorsk, er korte, er berre 10 prosent av den samla tekstmassen av lover på nynorsk, seier leiar Fredrik Hope i Norsk Målungdom til VG.

Han meiner at regjeringa med det gamle nynorsk-partiet Venstre i spissen, no må legge seg i selen for å ta att etterslepet.

– Ein god start er å avgjere at alle dei nye, sjølvstendige lovene i 2019 kjem på nynorsk, legg Hope til.

Han minner om at nynorsk lovspråk er viktig for ei betre jamstelling av dei to offisielle norske språka.

Tal frå 2016 syner at det berre er to helselover som er skrivne på nynorsk. Ingen diskrimineringslover, ingen finanslover, ingen lover om ny teknologi og ingen pensjonslover er på nynorsk.

– Dette er store og viktige lovområde der den neste lova må kome på nynorsk, same kva tid ho kjem. Stortinget og departementa må òg vurdere å omsetje nokre lange og viktige lover på desse områda for å bøte på nynorskmangelen, seier Hope i Målungdomen til VG.

Kulturministar Trine Skei Grande (V) har hovudansvar for språk i departementa. Ho tek sjølvkritikk på vegne av regjeringa.

– Det er nok fleire grunnar til at nynorskprosenten er låg. Dei ulike departementa har eigne prosessar når dei utarbeider lover, det er inga samla oversikt over kva målform dei ulike lovene blir utarbeidde på. Departementa og Stortinget er kanskje ikkje medvitne nok om målet på 25 prosent nynorsk, ifølgje Grande.

– Som språk-statsråd - er det framleis viktig for deg å nå 25 prosent-målet og i tilfelle korleis?

– Eg meiner vi skal halde på 25 prosent-målet. Lovverket er eit viktig område for nynorsken, og fleire nye lover og forskrifter bør skrivast på nynorsk. Kulturdepartementet vil leggje fram ei ny språkmelding, der vi mellom anna vil sjå på korleis vi kan gjere dei ulike departementa meir medvitne om det språkpolitiske ansvaret dei har. Språkpolitikken skal vere sektorovergripande, det vil seie at språkpolitikk vedkjem alle departementa, svarar kulturstatsråden.

– Målungdomen tilrår å lage berre nynorsk-lover i 2019. Er det eit realistisk nyttårsønskje?

- Lovarbeid går gjerne over fleire år, eg har nok meir tru på eit langsiktig arbeid for å auke talet på lover på nynorsk.

Ein gjennomgang av lovverket syner også at ingen EØS-forordningar er omsette til nynorsk før dei var innlemma i EØS-avtalen. Lov om måleeiningar, måling og normaltid er heller ikkje omsett til nynorsk, noko Fredrik Hope om Målungdomen no krev at blir iverksett.

Allereie i stortingsmeldinga «Mål og meining» som kom for 11 år sidan, vart nynorsk-brukarar haldne fram som ein diskriminert minoritet i det norske samfunnet:

«..det gjennomgåande biletet når vi ser landet under eitt, er at nynorsk er eit språk som er diskriminert. Ikkje minst slår dette ut overfor brukarane av språket. Særleg gjeld dette innanfor privat sektor, men det er i høg grad tilfellet også innanfor det offentlege,» skreiv Kulturdepartementet då.

Hope i Målungdomen meiner stoda ikkje er stort betre no, sjølv om det trass alt er framgong å spore sidan 2008, då var tekstmengda i lovverket på 10 prosent nynorsk, ifølgje Språkmeldinga.