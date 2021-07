IMMUNITET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror vi ligger an til å ha god befolkningsimmunitet utover høsten, takket være den store oppslutningen rundt det å vaksinere seg. Foto: Line Møller

Nakstad er rolig tross delta-smitte: − Ser ut som det blir en bedre høst enn i fjor

Deltavarianten går som en kule gjennom Europa. Assisterende helsedirektør Nakstad er likevel optimistisk om coronautsiktene etter sommeren.

Av Henrik Røyne

I Europa er det nå 15 land som har stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt, til tross for at flere av disse har vaksinert over halvparten av befolkningen.

Årsaken er den mer smittsomme deltavarianten, som nå dominerer i store deler av Europa. Det anslås at vaksinene gir mindre beskyttelse mot den nye varianten, og i England opplyser helsemyndighetene at rundt hver femte innlagte coronapasient er fullvaksinert.

I sin ferskeste ukesrapport konkluderer FHI med at virusvarianten også er dominerende i Norge. Selv om 32 prosent av befolkningen er fullvaksinert, har det vært flere lokale smitteutbrudd den siste tiden, blant annet i Vesterålen og i Gran kommune.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror likevel at eventuelle smitteutbrudd her til lands vil få mindre konsekvenser enn i land med lavere vaksinedekning, og peker på blant annet at antallet sykehusinnleggelser har holdt seg lave.

– Det ser ut som det blir en bedre høst enn det var i fjor, og det tror jeg vi skal være glade for, sier han til VG.

Her svarer han på noen av de mest aktuelle spørsmålene om corona i sommer:

– Trenger ikke å skape veldig mye problemer

Nakstad tror årsaken til at vi ser en økende smittetrend i deler av Europa er at mange av landene gjenåpner samfunnet igjen, i tillegg til at det er den smittsomme deltavarianten som spres.

Han påpeker derimot at det ser ut som smitten hovedsakelig sprer seg blant barn og unge, i tillegg til de som er uvaksinerte.

– Det gjenstår å se hvor stor betydning dette får for alvorlige sykdomstilfeller. En ting er at mange nå blir smittet, men så lenge den smitten ikke spres videre til uvaksinerte personer, særlig de som er litt eldre, så trenger ikke de høye smittetallene i seg selv å skape veldig mye problemer, sier han til VG.

LETTET RESTRIKSJONENE: Storbritannia fjernet alle coronarestriksjonene sine 19. juli, til tross for økende smittetall. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Etter spørsmål om hvorfor man nå ser fullvaksinerte blant de coronainnlagte i Storbritannia, peker Nakstad på flere årsaker:

– To vaksinedoser beskytter vanligvis mot alvorlig sykdom, men det er jo ikke en hundre prosent beskyttelse – den er på noe og nitti prosent.

– Det betyr at hvis femti tusen smittes hver dag slik som i Storbritannia, og en god del fullvaksinerte også blir smittet, så vil det bli noen som havner på sykehuset også. Så det er rett og slett en effekt av at vaksinen ikke er hundre prosent, og at veldig mange blir smittet, sier den assisterende helsedirektøren.

Til slutt trekker han frem at Storbritannia har vaksinert en større andel av befolkningen med den vektorbaserte AstraZeneca-vaksinen, som gjør det vanskelig å sammenligne tallene med Norge direkte, som hovedsakelig har brukt Pfizer og Moderna.

Stor grad av befolkningsimmunitet

Nakstad mener vi etter hvert vil komme i en situasjon hvor Norge blir et av landene i verden med best befolkningsimmunitet mot coronaviruset i verden, ettersom det er såpass stor oppslutning rundt vaksinen.

I juni opplyste FHI at over 90 prosent av nordmenn takker ja til vaksinetilbudet.

– Det gjør jo at konsekvensene av eventuelle smitteutbrudd i høst vil bli langt mindre i Norge enn i land som har en liten vaksinedekning, så vi har mange fordeler, sier han til VG.

Den assisterende helsedirektøren trekker frem at flere av landene i Europa har langt lavere vaksineoppslutning, og at eventuelle smitteutbrudd trolig vil utarte annerledes der.

– Da vil jo en smittebølge blant yngre som sprer seg til de eldre faktisk gi veldig store utslag i innleggelser og alvorlig sykdom, sier han.

HØY OPPSLUTNING: Over 90 prosent av nordmenn takker ja til å ta vaksinen etter å ha blitt spurt, ifølge FHI. Foto: Fredrik Solstad

– Hva med dem som er vaksinerte og tenker at det ikke er farlig å bli smittet?

– Det jeg tror man skal huske på, er at hvis man er fullvaksinert så er man godt beskyttet mot å bli alvorlig syk selv, men at man likevel skal passe på av hensyn til andre, sier Nakstad.

– Også de som faktisk ikke kan ta vaksine, legger han til.