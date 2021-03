ÅPEN: Stortingsrestauranten har denne uken holdt åpent. Det er ifølge Stortingets administrasjon i tråd med reglene i koronastengte Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortingskantinen åpen i restaurantstengt Oslo

Mens andre serveringssteder i Oslo må holde stengt for alt unntatt takeaway, er restauranten på Stortinget åpen.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Byrådet i Oslo kunngjorde 28. februar at alle serveringssteder i hovedstaden må holde stengt på grunn av smittesituasjonen. Stengingen er lovfestet i paragraf 9 i Oslos koronaforskrift.

De nye reglene innebærer at det kun er tillatt med takeaway.

Likevel har politikere, rådgivere og journalister denne uken fått nyte mat sittende til bords i stortingsrestauranten.

NTB har også observert statsråder ved bordene i lokalet.

Stortinget selv står fast på at dette er i samsvar med reglene.

– I tråd med reglene

Stortinget bedyrer at administrasjonen har vært i dialog med næringsetaten i Oslo for å forsikre seg om at serveringen skjer i tråd med de reglene som gjelder.

Da NTB tok kontakt mandag, sjekket de på nytt.

Stortingsadministrasjonen fikk da bekreftet at serveringstilbudet er i tråd med gjeldende retningslinjer, opplyser seksjonsleder Sissel Kværnes i kafeteriaseksjonen på Stortinget.

Konklusjonen er at serveringstilbudet på Stortinget er åpent, men at det samtidig er lagt til rette for takeaway.

– Stortingets administrasjon tar smittevern på største alvor og følger til enhver tid de retningslinjene som er gitt, sier Kværnes i en skriftlig uttalelse til NTB.

Hun legger til at det er innført strenge smitteverntiltak på serveringsstedene. All mat er enten pakket inn eller blir utlevert av personalet. Det er krav til avstand, det er tilgang til Antibac, antall berøringspunkter er minimert, det brukes munnbind, og det rengjøres hyppig.

MATSERVERING: Selv om det kun er tillatt med takeaway i Oslo, holder Stortingets kantine åpent. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kantiner er omfattet av forskriften

I kommunens forskrift er kantiner ikke eksplisitt nevnt. Forskriften definerer serveringssteder som restauranter, kafeer, barer og puber og utesteder som diskotek og nattklubber.

NTB får likevel bekreftet fra kommunen at stengingen av serveringssteder også er ment å omfatte kantiner.

I utgangspunktet skal kantiner i Oslo derfor kun selge takeaway.

Byrådsavdelingen for næring og eierskap skriver i en e-post at kantinens sitteplasser anses som en del av serveringsstedet, og at disse derfor ikke kan benyttes av kundene.

– De som henter mat i kantinen, må derfor som utgangspunkt ta denne med på arbeidsplassen eller annet sted for å spise, fastslår kommunen.

Unntak

Næringsetaten i Oslo gjør det likevel klart at det finnes et unntak:

– Bedriftskantiner kan også holde åpent hvis det legges til rette for bespisning på kontoret. Der det ikke er mulig å spise på kontoret eller de ansatte ikke har et kontor, kan bespisningen foregå i kantinens lokaler hvis et forsvarlig smittevern kan opprettholdes, opplyser etaten, som presiserer at den her uttaler seg generelt og ikke om Stortingets kantine direkte.

Næringsetaten legger til at det er den enkelte arbeidsgivers ansvar å påse at reglene overholdes.

– Bakgrunnen for at serveringssteder nå skal holde stengt, er først og fremst å redusere sosial mobilitet i samfunnet, og unngå arenaer hvor mange mennesker møtes.