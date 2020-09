DELER BILDE: Dette bildet fra en parkbenk har Aleksej Navalnyj delt på Instagram få timer etter at sykehuset meldte at han var skrevet ut. Foto: Navalnyjs Instagram-konto

Navalnyj på Instagram: – Trodde aldri jeg ville bli utskrevet fra sykehuset

Første gang Navalnyj så seg i speilet etter å ha våknet fra koma, tenkte han at han kanskje aldri ville komme ut derfra. Nå snakker han for første gang etter at han ble syk.

Sykehuset skriver onsdag morgen på Twitter at den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er ute av sykehus.

Noen timer senere deler Navanlyj selv bilde av seg selv på sin Instagram-konto, der han sitter på en parkbenk.

– Jeg trodde aldri jeg ville bli utskrevet fra sykehuset, skriver Aleksej Navalnyj under bildet.

Det er første gang vi hører direkte fra opposisjonslederen etter at han ble syk for over en måned siden.

Teamet rundt ham har kontinuerlig delt oppdateringer om hvordan det har gått, men Instagram-posten vitner om at dette er Navalnyj selv som forteller. Han forteller imidlertid ingenting om forgiftningen eller om han planlegger å dra tilbake til Russland.

ETTER KOMA: Dette bildet ble del av Aleksej Navalnyj fra sykehussengen i Berlin etter at han hadde våknet fra koma. Foto: Navalnyjs Instagram-konto

Lærer å stå på ett bein

Navalnyj ble syk på fly fra Tomsk til Moskva, og ble først innlagt på sykehus i byen Omsk, der flyet landet for at Navalnyj skulle få behandling. Etter to dager der ble han overført til Charite-sykehuset i Berlin. Analyser viser at han ble forgiftet med nervegiften Novitsjok.

I Instagram-posten forteller Navalnyj at han etter 23 dager på sykehus, hvorav 16 av dem i koma, første gang så seg selv i speilet, og følte at han så en figur fra «Lord of the Rings». Det var dette som fikk ham til å tenke at han kanskje aldri ville komme ut av sykehus.

– Etter 32 dager på sykehuset bestemte legene at jeg ikke lenger trenger døgnkontinuerlig behandling, men en normalisering av livet. Jeg kan gå og tilbringe tid sammen med familien. Jeg humpet meg gjennom parken i bukser som var tre størrelser for store. Jeg ba først om å komme dit det var trær, skriver han videre under bildet.

Nå må han trene seg opp.

– Jeg lærer å stå på ett bein, ta fullstendig kontroll over fingrene mine. Holde balansen. Det er morsomt. Jeg drømte i sommer om å lære å stå på wakeboard bak en båt. Nå lærer jeg altså å stå på ett bein.

Trenger ikke lenger medisinsk behandling

Navalnyjs helse har forbedret seg, skriver sykehuset i en pressemelding som gis ut i samråd med politikeren selv.

– Av totalt 32 dager på sykehus har han fått intensivbehandling i 24 dager. Helsetilstanden hans er god nok til at han ikke lenger trenger medisinsk behandling, skriver sykehuset på Twitter.

Ifølge dem mener legene at han kan bli helt frisk igjen, men at senskader fra en alvorlig forgiftning først kan vurderes senere.

I forrige uke meldte Navalnyjs team at det forelå ny opplysninger om hvordan han ble forgiftet. Ifølge dem var det ikke fra en te han trakk på flyplassen før han skulle reise til Moskva, men fra vann i en av vannflaskene som sto på hotellrommet hans.

Reuters skriver onsdag at Kreml sier Putins folk ikke har tilgang på nervegiften Novitsjok, som analyser viser at Navalnyj ble forgiftet med. De sier også at det er flere usannheter i en sak der Le Monde skal ha sitert Putin på at Navalnyj kan ha forgiftet seg selv.

Samtidig sier de at de er glade for meldingen om at Navalnyj er på bedringens vei, og at han selvsagt får komme tilbake til Russland som alle andre russere.

– Det gjenstår å se om han ønsker å treffe russiske etterforskere for å fortelle om saken sin.

