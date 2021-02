HENTER VANN: Jorunn Krokstrand må finne alternative måter å komme seg gjennom hverdagen på. Foto: Lill Merethe Kristoffersen, Saltenposten

Kuldeperioden: Jorunn (62) lever uten vei, vann og avløp

Onsdag morgen våknet Jorunn Krokstrand (62) i Nordland til 26 kuldegrader. Nå har hun funnet kreative måter å løse frostproblemene på.

Maria Edvardsen (Saltenposten)

Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

Den langvarige kuldeperioden har ført til at både vann og avløp har frosset i kommuner rundt om i landet. I Beiarn kommune i Nordland har flere private vannverk. Jorunn Krokstrand er en av dem og Saltenposten i Nordland har besøkt henne.

Om vinteren er hun uten gårdsvei, og har kun kontakt med omverdenen via en hengebro. Nærmeste sted å tappe vann er nesten en kilometer unna, på Granli idrettshus.

– Når jeg skal skaffe vann, putter jeg flasker og tomgods i pulken, og legger i vei over hengebroen. Jeg har en fantastisk nabo, som også er uten vann, men hun har bil, så vi slår oss sammen, sier Krokstrand.

Perioden uten vann har gjort at Jorunn nærmest teller dråper når hun steller seg eller vasker kopper, og hun har funnet flere smarte løsninger på vannproblemet.

–Har du kokt egg, tømmer du ikke ut vannet, det kan man for eksempel bruke til å vaske en kasserolle. Det er utrolig hvor lite vann man egentlig trenger til å vaske opp. Det er snakk om sparing helt ned på detaljnivå, sier Krokstrand.

FYLLER OPP: Mens de fleste av oss fortsatt kan nyte av å ha vann i springen, må Jorunn fylle opp et vannlager med gamle brusflasker. Foto: Privat

Frossen kloakk

I området rundt Beiarn har det de siste 30 dagene vært en snitt-temperatur på 10 kuldegrader ifølge Yr. Og det er ikke bare vannet som har frosset. Avløpet hos Jorunn har også gått i vinterdvale, og det synes hun er hakket verre enn at vannet har fryst. Hun synes det er ubehagelig å snakke om, men ting må gjøres i bøtter. Og avløpsvannet må i tillegg bæres ut.

Bøttene skal deretter tømmes på et passelig sted.

– Solbærene blir nok store og fine på Kroknes i år, sier hun og ler.

Klær kan hun få vasket hos en nabo, som har vann og avløp i orden.

– Jeg går mest rundt i ulltøy og bruker ikke så vanvittig mye klær, og jeg kunne nok klart meg en god stund på det jeg har hengende i skapet. Da synes jeg mer synd på barnefamiliene som er i samme situasjon, sier Krokstrand.

For Beiarn kommune har siden slutten av januar slitt med å forsyne befolkningen med vann. Kommunen beklager at de ikke har ressurser til å hjelpe de som har private vannverk.

– Vi har dessverre ikke anledning til å hjelpe med tining av private stikkledninger og avløp. Vi jobber overtid og må i tillegg få hjelp utenfra med kommunal vannforsyning, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

Hjelp fra forsvaret

Hovedvannkilden for Beiarn kommune blir naturlig redusert om vinteren på grunn av kulde. Da blir det brukt en tilleggskilde, men siden avstanden vannet skal fraktes er så lang, fryser også dette vannet på ferden.

11 mann fra Sivilforsvaret har de siste dagene bidratt med å pumpe vann fra fjellet for å løse krisen.

– Vi har jobbet i flere dager for å etablere en vannstreng, og den må vedlikeholdes for å ikke fryse. Det jobbes hardt med å sørge for en normal vannforsyning, forklarer ingeniør Torbjørn Grimstad.

Nå håper Grimstad på mildvær, og det ser ut til å komme fra neste uke.

Meteorologisk institutt kan informere om at de kaldeste stedene de siste dagene har blitt målt sør i landet, men at det ikke kun er temperaturene som avgjør om vannet fryser.

– Det som er forskjellen på nord og sør nå, er at det flere steder i nord er barmark, altså steder hvor det ikke har vært snø. Snøen fungerer som en slags isolasjon, og når den uteblir strekker frosten seg fortere ned i bakken. Og da kan man få problemer med vannet, sier meteorolog Haldis Berge til VG.

Men selv om mildværet kommer er ikke Torbjørn Grimstad utelukkende optimistisk.

– De frosne jordlagrene har rukket å gå ned til 1.20–1.40 meters dyp. Snøen som nå kommer er for sen. Bakken er allerede frosset, så det vil ikke ha så mye å si, sier Grimstad.

Han roser likevel dugnadsånden i området, og er takknemlig for at folk har trådt til og hjulpet. Og nå håper han på en løsning.

– Vi jobber med saken, men vi kan ikke senke skuldrene. Det er ikke over og vi har bedt om forlengelse av hjelpen fra Forsvaret, sier Grimstad.

Tilbake i tid

Jorunn Krokstrand på sin side tenker på sine forfedre og kanskje helst mødrene, som levde slik som dette. Hun minnes en historie om farmoren, som opplevde at klesvasken ble tatt av elven, og som deretter så på haugen av klær som seilte av sted.

–Jeg vet jo at min mor vasket klær for hånd i elven, så jeg tenker at jeg enn så lenge ikke har så mye å syte over, sier Jorunn.