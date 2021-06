SMITTE: 31 prosent av de spurte i Norstat-undersøkelsen svarte at de var mest redde for smitte på ferie i utlandet. Foto: Jan Ovind

Her frykter nordmenn å bli smittet i sommer

En fersk undersøkelse viser hvor vi er mest redde for å bli smittet i sommerferien. Utenlandsferie topper ikke listen.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Det er litt overraskende, men det gjenspeiler gjerne at de fleste holder seg i Norge i sommer, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen.

En undersøkelse utført av Norstat på vegne av Frende Forsikring, viser at det ikke er i utlandet nordmenn er aller mest redde for å bli smittet i sommer.

Det er nemlig på restauranter, kafeer og utesteder.

Her frykter vi smitte:

På restaurant, kafé, utested – 38 prosent

På ferie i utlandet – 31 prosent

På teater, kino, revy o.l. – 21 prosent

På jobb – 15 prosent

På ferie i Norge – 15 prosent

På treningssenter – 14 prosent

Folk lurer på reiseforsikring

38 prosent av de 1000 personene som ble spurt i undersøkelsen svarte at de var mest redde for å bli smittet med coronaviruset på restauranter, kafeer og utesteder.

31 prosent svarte at de var mest redde for smitte på ferie i utlandet. Personene hadde mulighet til å svare flere av alternativene.

En av tre svarte at de ikke er noe redde for å bli smittet i sommer. Mens kun én prosent frykter smitte i hjemmet.

UTEPILS: 38 prosent svarte at de var mest redde for å bli smittet med coronaviruset på restauranter, kafeer og utesteder. Foto: Stian Lysberg Solum

Selv om mange planlegger for nok en norgesferie, sier skadesjefen i Frende at de merker at interessen for utenlandsreiser nå øker hos nordmenn.

– Mange kunder kontakter oss nå for å spørre om dekningene på reiseforsikringen. Hvor de kan reise og hva de kan få hjelp med hvis noe skulle skje. Vi ser også at salget av nye reiseforsikringer øker fra samme tid i fjor, sier Lassen.

Han oppfordrer folk til å fortsette å være flinke med smittevern også i friukene.

– Jeg håper folk tar med seg de gode rutinene inn i ferien, slik at vi kan leve som normalt når vi tar fatt på høsten, sier Lassen.

Tre ganger så høy risiko

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo kommune undersøkt hva som har vært de mest sannsynlige kildene for coronasmitte i hovedstaden.

Undersøkelsen ble gjort på den voksne befolkningen (18–70 år) i uke 10–12. Dette var en periode med høy smittespredning i Oslo, hvor alfa-varianten dominerte. Totalt inngikk 1046 personer i studien.

Studien viste at de fleste innbyggerne ble smittet i egen husstand, noe de ikke anså som overraskende.

– Resultatene tyder på at cirka 40 prosent av smitten blant voksne i Oslo i februar til mars 2021 skjedde i egen husstand, skriver FHI.

Noe som derimot var mer overraskende var funnet deres om at det å spise ute på restaurant eller kafé var forbundet med tre ganger så høy smitterisiko.

– Det var litt uventet for oss. Men ser ut til å være en viktig faktor. Vi går ofte på restaurant med folk vi kjenner, så da kan det av og til oppstå lignende smittesituasjoner som på private fester, sier prosjektleder og lege i FHI, Pawel Stefanoff.