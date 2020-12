DØDE: Et barn som ble innlagt på St. Olavs hospital fredag 4. november, døde av skadene torsdag. To omsorgspersoner er siktet i saken. Foto: David Engmo, VG

Barn døde etter mistenkt vold – i barnevernets omsorg

Spedbarnet som fredag ble innlagt på St. Olavs hospital med indre skader, døde. To omsorgspersoner er siktet og varetektsfengslet i saken.

Politiet meldte at de hadde siktet de to omsorgspersonene for grov familievold torsdag, etter å ha fått melding om barnet fra St. Olavs hospital tre dager tidligere.

Barnet hadde indre skader og var livstruende skadet, men døde senere torsdag ettermiddag, melder politiet i en pressemelding fredag morgen.

– De pårørende er varslet og blir tatt hånd om av kommunens kriseteam og politiets pårørendekontakt, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Barnet har bodd hos de to omsorgspersonene den siste tiden. Torsdag ble begge varetektsfengslet i fire uker, med to uker full isolasjon og brev- og besøksforbud i hele perioden.

Til Trønder-Avisa bekrefter politiadvokat Line Dreier Ramberg at de to siktede ikke er barnets biologiske foreldre.

– Barnet var plassert hos de to siktede gjennom barnevernet, sier Ramberg til avisen.

Kartlegger barnets siste tid

– Etterforskningen er fortsatt i tidlig fase. Vi prioriterer saken høyt og har startet en bred etterforskning med flere hypoteser, sier Line Dreier Ramberg, påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt.

Et viktig fokus for politiet nå er å kartlegge den siste tiden til barnet.

– Vi har gjennomført en rekke avhør, det er gjort tekniske undersøkelser og det vil bli foretatt en obduksjon de nærmeste dagene, som kan gi mer informasjon om dødsårsak, sier Ramberg videre i pressemeldingen.

Stiller seg uforstående til siktelsen

De siktede er en mann og en kvinne. Kvinnens forsvarer Theo Dretvik sier til VG at hun ikke erkjenner straffskyld.

– Hun stiller seg helt uforstående til politiets påstander og grunnlaget for siktelsen, sier Dretvik til VG.

Han kan ikke gå noe nærmere inn på relasjonen mellom kvinnen og barnet, utover at hun har vært barnets omsorgsperson den siste tiden.

De fikk også informasjon om at barnet trolig ikke ville overleve. Nå sitter kvinnen varetektsfengslet i full isolasjon.

– Den praten hadde vi hatt, og det har gjort saken så ille som en sak kan bli for en omsorgsperson i den situasjonen hun er i nå. Hun har det rett og slett fryktelig vondt, og synes naturlig å ikke kunne være tilstede med barnet den siste tiden, sier Dretvik.

Han skal senere fredag snakke med sin klient for å ta stilling til om varetektsfengslingen skal ankes.

