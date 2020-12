ORDKRIG: Cato Husabø Fossen (H) og Ingvild Kjerkol (Ap) diskuterer VG-artikkel på Twitter. Foto: Terje Bringedal / Odin Jæger

Høyres pressesjef i ordkrig med Ap-talsperson på Twitter

Twitterbrukere stormer etter at tidligere NRK-journalist Cato Husabø Fossen (H) delte påstander om Ingvild Kjerkol (Ap) på plattformen fredag.

Nå nettopp

Det omdiskuterte twitterinnlegget til den nåværende pressesjefen i Høyre, Cato Husabø Fossen, inneholder en skjermdump av en VG-artikkel fra juni.

Artikkelen som diskuteres handler om at Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets Helse- og omsorgspolitiske talsperson, kritiserte Regjeringen for utydelige reiseråd før fellesferien.

Ap ønsket, ifølge deres sitater til VG i juni, tydeligere tiltak og mer forutsigbarhet for nordmenn de kommende månedene. Les saken her:

Ordkrig under posten

Fossen delte denne helgen en skjermdump av artikkelens tittel og ingress med følgende tekst:

«I sommer mente Ap og @ingvildkjerkol regjeringen var for strenge med hensyn til folks sydenturer. Etterpåklokskap er verdens lettelse øvelse, men selvsagt opposisjonens privilegium», ifølge Twitterinnlegget.

Det har skapt diskusjon. Kjerkol selv og flere andre Twitter-brukere mener pressesjefen tillegger Kjerkol meninger hun ikke har.

«Du er komplett uredelig. Vi mente og mener fortsatt det stikk motsatte. Større forutsigbarhet for familiene, som vi etterspurte, ville gitt strengere begrensninger for sydenturer», svarer Ap-politikeren selv under innlegget.

Selv svarer Fossen at han lever godt med kritikk fra venstresiden.

– Å få kjeft fra venstresiden på Twitter er en del av stillingsinstruksen som pressesjef i Høyre, så det lever jeg helt fint med, sier han til VG.

– Importsmitte fortjener seriøs tilnærming

Ingvild Kjerkol sier til VG at hun mener Høyres pressesjef forteller «skrøner» om henne som politisk motstander.

– Det funker ikke sånn at Husabø Fossen finner på hva jeg mener, også må jeg motbevise det. Jeg var i flere debatter med Bent Høie (H) i sommer og tok til orde for ett reiseråd i fellesferien. Dette mente helseministeren var for strengt.

Cato Husabø Fossen sier han tolket VG-saken som at Kjerkol var kritisk til Regjeringens reiseråd på dette tidspunktet.

– Så har jeg etter det fått se et klipp fra en Dagsnytt 18-debatt 17. juni der hun får frem at hvis noe burde reglene vært strengere, noe som ikke fremkom i VG-intervjuet, sier han til VG.

Kjerkol sier at manglende kontroll på smitten fra utlandet fortjener en mer seriøs tilnærming fra et regjeringsparti.

– Mange er nå bekymret om de får feiret jul med sine nærmeste. At en arbeidsgiverforening får gjennomslag for å overse smittefarlige råd, provoserer folk, avslutter Kjerkol.

Høyre-pressesjefen svarer at det har vært vanskelig å se noen klar linje fra Ap utover et ønske om å så ofte som mulig kritisere regjeringens håndtering.

– Jeg har i noen Twitter-meldinger påpekt hvordan Ap gjennom store deler av pandemien har vinglet mellom å mene at regjeringen har vært for strenge den ene dagen og for slappe den neste, sier han til VG.

– Regjeringens håndtering har gjort at Norge har færre dødsfall og sykehusinnleggelser enn både Finland, Danmark og Sverige, samtidig som vi har klart å holde samfunnet åpnere enn mange andre land, legger Fossen til.

«Tar seg friheter med fakta»

Kommentarene under tweeten retter kritikk mot pressesjefen, som har jobbet i NRK i mange år.

«Var sannferdighet også uvesentlig for deg da du var journalist?», skriver en av kommentatorene.

Fossen tillegges også kritikk for å ikke lenke til artikkelen.

«En grei tommelfingerregel er at folk som deler artikler via skjermdump og ikke lenke er grovt teknisk inkompetente, eller tar seg friheter med fakta som gjør at de ikke vil at du skal lese kilden», skriver en annen.

– Det var ikke en bevisst tanke bak å lenke eller ikke lenke. Den kritikken tar jeg, og skal huske på til neste gang, svarer Fossen.

Publisert: 13.12.20 kl. 18:12