SKAL GODKJENNES: Pfizer-vaksinen skal vil godkjennes i USA, ifølge landets helseminister. Foto: Dado Ruvic, Reuters.

USAs vil hastegodkjenne Pfizer-vaksinen

Vaksinekandidaten som fra før er godkjent i både Storbritannia og Canada, ventes å kunne tas i bruk allerede 14. eller 15. desember i USA, ifølge landets helseminister.

For mindre enn 20 minutter siden

I et intervju med programmet «Good Morning America» sier USAs helseminister Alex Azar at FDA (Det amerikanske legemiddelverket) vil hastegodkjenne Pfizer og BioNTechs coronavaksine til bruk i landet.

I en pressemelding bekrefter FDA at de nå vil jobbe raskt for å fullføre hastegodkjenningen. De har varslet både produsenten og landets smittevernmyndighet.

Kandidatene er blant de mest lovende coronavaksinene, og er også under løpende vurdering i det europeiske legemiddelverket (EMA). Blir den godkjent i EU, vil den også bli godkjent i Norge.

les også Sjekk selv: Hvor står du i vaksinekøen?

Kan begynne vaksinering neste uke

Ifølge USAs helseminister Azar kan vaksinasjoner starte så tidlig som mandag eller tirsdag neste uke.

Torsdag la FDA-ekspertene og representanter fra Pfizer selv frem og diskutert resultater fra en gjennomgang av data fra studiene av vaksinen. Etter over åtte timers diskusjon, stemte den rådgivende komiteen til FDA (VRBPAC) over saken. De kom frem til at de ville anbefale at vaksinen godkjennes i USA.

Nå har altså helseministeren bekreftet at FDA, som kan sammenlignes med Legemiddelverket her i Norge, skal godkjenne vaksinen.

Pfizer-vaksinen er i sin tredje testfase. I boksen under kan du lese mer om vaksinen:

Pfizer/BioNtech-vaksinen er godkjent i både Storbritannia og Canada fra før. Tirsdag ble den for aller første gang tatt i bruk i et autorisert vaksineprogram i Storbritannia – der massevaksineringen er i gang.

Onsdag advarte imidlertid det britiske legemiddelverket mot å gi vaksinen til folk med alvorlige allergier, etter at to personer reagerte på den.

Når kan vaksinen bli godkjent i Norge?

Pfizer-vaksinen er tema i et møte i EUs vitenskapskomité 29. desember. Allerede da kan de anbefale EU-kommisjonen om å godkjenne den. Det kan altså skje kort tid etter møtet 29. desember.

Regjeringen sier at de håper på å kunne tilby de første vaksinedosene på nyåret i Norge.

Flere vaksinekandidater er aktuelle for Norge gjennom EU, men Pfizer-kandidaten ligger helt i tet. Når en vaksine omsider blir godkjent i EU, er veien slik frem til norske borgere:

Publisert: 11.12.20 kl. 14:26

Mer om Coronaviruset Vaksine Pfizer USA EU