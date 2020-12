Regjeringen anbefaler at man kan ha inntil ti gjester i julen

Man kan ha inntil ti gjester på inntil to dager i løpet av julen, romjulen og nyttår.

– Det har vært vanskelig å finne løsninger som passer alle. Man lever med ulike familiekonstellasjoner og livssituasjoner. Julen er en tid for nærhet, ikke for avstand. Men vi ønsker heller ikke å starte det nye året med stigende smittetall og nye innstramminger, sier statsminister Erna Solber under en pressekonferanse onsdag.

Dette er anbefalingene fra regjeringen:

Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.

På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.

Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

– Med disse anbefalingene så mener vi at det blir en fin høytid for de fleste, selv om den kan bli litt annerledes enn det vi er vant til, sier Solberg.

Hun poengterer samtidig at dette ikke er julen for å reise utenlands – med mindre man er absolutt nødt til det. Videre oppfordrer hun til å inkludere de man vet står alene i julen og adventstiden, eksempelvis ved å snakkes over telefon eller å gå en tur sammen.

Foto: Jil Yngland, NTB

Under regjeringens pressekonferanse i forrige uke sa statsminister Erna Solberg at de nasjonale tiltakene vil vare til minst 16. desember.

– Jeg håper vi om tre uker vil være i en situasjon som åpner for mer sosial kontakt under julefeiringen. Det vil uansett ikke være rom for å planlegge de store jule- eller nyttårsfestene i år, sa statsministeren under pressekonferansen.

Flere kommuner har allerede kommet med egne råd til hjemreisende i juleferien. I VGs oversikt kan du se hvilke tiltak som gjelder både nasjonalt og lokalt i din kommune.

JUL: I dag holder regjeringen pressekonferanse om juleferien. Foto: Erik Johansen

Det er nå en synkende smittetrend i Norge, ifølge VGs oversikt. Smittetrenden er også synkende i Oslo, Bergen og Trondheim. Det siste døgnet er det registrert 441 smittetilfeller nasjonalt.

Folkehelseinstituttet har tidligere anbefalt følgende forholdsregler i ti dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:

Redusere antall kontakter.

Hold to meters avstand til personer i risikogruppen.

Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.

Vær særlig oppmerksom på symptomer.

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan har vært utsatt for smitte.

De har også anbefalt at man utsetter julehandelen til senere hvis du ser at det er trengsel, og at man bør vurdere netthandel eller be andre om å handle for deg, særlig hvis du tilhører en risikogruppe.

FHI anbefaler å unngå å ta kollektivtransport hvis mulig, og at man ikke utsetter julehandelen til de siste dagene før jul hvis du har mulighet til å gjøre den unna tidligere.

