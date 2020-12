BER FOLK TA VAKSINE: Moncef Slaoui i USAs vaksineprogram. Foto: Kevin Lamarque, Reuters

Vaksinetopp håper på flokkimmunitet i USA før neste sommer

Sjefsrådgiveren for USAs vaksineprogram sier 100 millioner amerikanere bør være vaksinert mot corona innen utgangen av første kvartal.

Sjefsrådgiver Moncef Slaoui er den vitenskapelige lederen for det amerikanske vaksineprogrammet «Operation Warp Speed».

– Vi må ha vaksinert mellom 75 og 80 prosent av den amerikanske befolkningen før flokkimmunitet kan bli oppnådd. Vi håper å nå det punktet mellom mai og juni, sa sjefsrådgiveren i et intervju med Fox News søndag.

Slaoui sier at de håper å ha vaksinert 100 millioner med to vaksinedoser i løpet av første kvartal, og at dette vil utgjør brorparten av alle eldre med underliggende sykdommer, beboere på eldrehjem, helsepersonell og andre førstelinjearbeidere.

Pfizer og Biontech sin coronavaksine ble gitt nødgodkjenning i USA lørdag, og sjefsrådgiveren sier at det er sannsynlig at også Modernas coronavaksine vil bli godkjent i løpet av denne uken.

Norge venter på EU og Det europeiske legemiddelverket (EMA).

EMA har et møte 29. desember, hvor vi kan få svar på om de anbefaler å gi Pfizer og Biontech-vaksinen en betinget godkjenning. I så fall blir vaksinen trolig godkjent i EU og Norge få dager etterpå.

EMA skal ta stilling til Moderna-vaksinen på et møte 12. januar.

Her kan du se status for de ulike vaksinene:

Vaksineskepsis

Omtrent halvparten av amerikanerne er skeptisk til coronavaksiner og trenger mer forsikring fra eksperter før de tør å brette opp ermene, viser en undersøkelse The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research gjennomførte mellom 3. og 7. desember.

Rundt en firedel av voksne amerikanere er skeptisk til å la seg vaksinere. Rundt like mange andre sier at de er helt imot coronavaksinering, skriver NTB.

Skeptikerne sier at de er bekymret over mulige bivirkninger, og noen frykter også at vaksinen kan gjøre at de får covid-19.

TESTET: Her får en amerikansk frivillig Modernas vaksine under testfasen i sommer. Foto: Hans Pennink, AP

Sjefrådgiveren sier han frykter at viruset vil fortsette å sirkulere og at mange vil fortsette å dø og havne på sykehus hvis landet ikke oppnår flokkimmunitet gjennom vaksinering.

– Det er kritisk at mesteparten av det amerikanske folket bestemmer seg for å ta vaksinen. Vi er svært bekymret over mengden nøling vi ser, men håper at nå som alle dataene er ute og kan diskuteres i detalj, så vil folk høre på dataene og forhåpentligvis være enige i at dette er en svært effektiv og trygg vaksine, og derfor ta den, sier Slaoui.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier nyhetene fra USA er interessante.

– De har også gjort som Storbritannia, brukt en slags nødprosedyre og fått godkjent for bruk denne ene vaksinen (Pfizer, journ. anm.). Det bor oppunder 350 millioner mennesker i USA, så det er klart at det vil hjelpe å vaksinere 100 millioner, hvis man klarer det, sier Nakstad til VG.

Onsdag ble det for første gang rapportert om over 3.000 coronadødsfall på én dag i USA. De siste 14 dagene har daglige dødstallene steget med 67 prosent, ifølge New York Times’ oversikt.

USA nærmer seg nå 300.000 coronadødsfall totalt.

– Situasjonen i USA er veldig alvorlig nå, med rundt 100.000 på sykehus, så det er forståelig at de gjør det de kan for å starte vaksinasjonen og komme ordentlig i gang med det.

– Hold ut til sommeren

På en pressekonferanse forrige onsdag ba helseminister Bent Høie nordmenn om holde ut med tiltakene til neste sommer, når den en gang kommer.

– Det er mange som gjerne skulle dratt lua ned over ørene, jakka opp over haka og løpt så fort de bare kan forbi januar, februar, mars og april. Men vi kan ikke stoppe før vi møter sommeren. Da skal vi kaste lua og vrenge av oss jakka til en hverdag vi har lengtet etter siden 12. mars, sa helseministeren.

Nakstad mener det ser lovende ut hvis alt går som det skal med produksjon, distribusjon og godkjenning av vaksiner.

– Skulle det skje, så vil vi også i Norge kunne vaksinere en god del mennesker i første kvartal, og enda flere ut i april måned og fram mot sommeren, og så kan vi være i den heldige situasjonen at en stor del av den voksne befolkningen har fått en god, effektiv og trygg vaksine inn mot sommerferien, sier Nakstad.

