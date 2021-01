LANDER IGJEN I NORGE: Fly fra British Airways har landet i Norge siden flystansen fra Storbritannia ble opphevet 2. januar. Foto: Annemor Larsen, VG

3401 innreiser fra Storbritannia fra 31. desember til 20. januar

Sverige, Polen, Litauen, Danmark og Storbritannia topper listen over reisende til Norge hittil i år, viser statistikk fra innreiseregisteret.

Publisert: Nå nettopp

Av frykt for ytterligere spredning av den britiske virusmutasjonen B.1.1.7, er det innført strenge tiltak i hele Oslo-regionen.

Onsdag ettermiddag var det påvist 69 smittetilfeller av virusvarianten i utbruddet i Nordre Follo kommune, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

I Storbritannia utgjør den mer smittsomme B.1.1.7-mutasjonen mer enn halvparten av alle nye smittetilfeller, og har ført til en smittebølge som har overveldet det britiske helsevesenet og fått regjeringen til å innføre ny nasjonal lockdown.

De norske myndighetene vurderer ikke flyforbud inn til Norge.

— Det å innføre flyforbud vil ha dramatiske konsekvenser. En del av helsetilbudet vil for eksempel måtte stenge eller bli kraftig redusert, sa Bent Høie under tirsdagens pressekonferanse.

NY INNLEGGELSE: Nok en pasient har blitt hentet med ambulanse til Royal London Hospital i London. Helsevesenet i Storbritannia sliter med å håndtere smittebølgen i landet. Foto: Daniel Leal-Olivas, AFP

Bekymret for importsmitte

Under en pressekonferanse søndag kveld sa helsedirektør Bjørn Guldvog at de er bekymret for økt importsmitte.

– Importsmitte er en av de aller største utfordringene vi nå står overfor med tanke på smittespredning og slå ned smitten i Norge, sier han.

Regjeringen har strammet inn på obligatorisk testing av og karanteneregler for innreisende av samme grunn.

Norge stoppet fra 21. desember alle flyginger fra Storbritannia. Flystansen ble opphevet 2. januar. Dette ble begrunnet med at det var etablert nødvendige kontrolltiltak og tilstrekkelig testkapasitet på flyplassene.

VG har fått statistikk fra innreiseregisteret fra 31. desember og frem til 20. januar av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som drifter registeret.

3401 innreiser fra Storbritannia

I perioden er det registrert 3401 innreiser fra Storbritannia til Norge, noe som er tre prosent av det totale antallet innreiser i Norge.

Storbritannia er med dette på femteplass av landene med flest innreiser til Norge.

I samme periode hadde Storbritannia 1519 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere. Det er nesten åtte ganger så mye smitte som i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at risikoen for smitte er betydelig høy i alle land, og derfor vil helsedirektoratet likebehandle landene.

Han mener at det er smittetesting og karantene som er viktig ved innreise nå.

— Vi må ta høyde for at risikoen for import av muterte virus kan være like høy andre steder som i Storbritannia. Det er vanskelig å hermetisk lukke et land i veldig lang tid. Derfor må man ha veldig god smittekontroll på dem som faktisk passerer grensen, sier Nakstad.

Antall innreiser til Norge fra Storbritannia er få sammenlignet med fra nabolandet vårt.

Sverige er landet med klart flest reisende til Norge. 45.919 reiser gikk inn i Norge over riksgrensen. Det utgjør 36 prosent av alle innreiser. Smitteraten i Sverige var på 893 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere, som også er godt over gjennomsnittet i Europa.

Svenskene har hatt innreiseforbud for Storbritannia og Danmark siden 21. desember. Fra midnatt 25. januar innførte de også innreiseforbud for Norge.

Mindre oversikt enn i Norge og Danmark

Det er påvist 95 tilfeller av den britiske mutasjonen i Sverige, men samtidig har de tidligere sjekket færre prøver for mutasjoner enn i Danmark og Norge.

Ifølge avdelingssjef Karin Tegmark-Wisell ved Folkhälsomyndigheten (FHM) er det uklart om B.1.1.7-virusmutasjonen som er oppdaget i Norge kan være like spredd i Sverige, skriver TT.

FHM vil derfor øke seksvenseringen av positive prøver for å få et bedre bilde av spredningen i Sverige.

STOPP: Sverige har innført innreiseforbud for Norge. Her stopper svensk politi kjøretøy på vei inn i landet ved grenseovergangen i Charlottenberg. Foto: Tommy Pedersen, TT Nyhetsbyrån

Etter broderlandet, følger Polen med 28.304 innreiser. Det utgjør 22 prosent av det totale antallet innreiser. Polen hadde 429 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere, under gjennomsnittet i Europa. Det har vært en markant nedgang av registrert smitte i Polen, etter en topp i midten av november.

Det er kun rapportert ett tilfelle av B.1.1.7 i Polen, ifølge cov-lineages.org.

Høy smitte – sjekker få prøver for mutasjoner

Litauen er avreiselandet med tredje mest registrerte innreiser til Norge. 8944 innreiser er registrert fra det baltiske landet, noe som er syv prosent av totalen. Litauen hadde 1120 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere, høyt over det europeiske gjennomsnittet og nesten seks ganger så mye som i Norge.

Det er ikke rapportert om tilfeller av B.1.1.7-mutasjonen i Litauen, men rikskringkasteren LRT skriver at manglende finansiering gjør at svært få prøver sekvenseres.

DANMARK: Sykepleiere gjør klart for vaksinasjon på et sykehjem i København 23. januar. Landet opplever en økning i smittetallene av B. 1.1.7-mutasjonen. Foto: Nils Meilvang, Ritzau

Danmark følger med 5801 innreiser, som utgjør fem prosent av det totale antallet innreiser til Norge. I Danmark var det 507 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere, litt under gjennomsnittet i Europa.

Det er påvist 632 personer med B.1.1.7-varianten i Danmark, melder Statens Serum Institut (SSI).

– Mutantvirus vil bli dominerende

Selv om smittetallene er nedadgående i Danmark, viser de siste sekvenseringsresultatene at det er økende samfunnssmitte av B.1.1.7, skriver SSI i en rapport.

«Dette viruset forventes å bli dominerende i midten av februar. For å forebygge eksponentiell vekst av smitte med covid-19 i februar, er det avgjørende å få både smittetall og kontakttall ned i løpet av januar», står det i SSIs rapport.

Norske myndigheter frykter også den muterte virusvarianten fra Sør-Afrika. Det er kun registrert 83 innreiser fra Sør-Afrika i perioden. Det er funnet to tilfeller av denne virusvarianten i Norge.

– Så langt er alle påviste tilfeller i Norge direkte importer, skriver FHI.