MISTENKELIG PAKKE: Bildet fra AstraZenecas fabrikk i Wales er fra tidligere i januar. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Mistenkelig hendelse hos vaksinefabrikk i Wales

Politiet har rykket ut til en fabrikk i Wales som ifølge Reuters samarbeider med vaksineprodusenten AstraZeneca etter en mistenkelig hendelse, melder flere medier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Politiet håndterer nå en pågående situasjon ved fabrikken til vaksineselskapet AstraZeneca i Wales, skriver BBC.

Fabrikken skal ifølge nyhetsbyrået Reuters ikke tilhøre AstraZeneca, men være en viktig partner for vaksineproduksjonen, Wockhardt UK.

Selskapet skriver på Twitter at det dreier seg om en mistenkelig pakke som ble levert til fabrikken onsdag morgen, og at fabrikken er delvis evakuert.

BBC skriver at et bombeteam skal være på stedet og gjøre undersøkelser nå. Det lokale politiet bekrefter ifølge Reuters at de er på stedet og jobber med en pågående hendelse. De ber samtidig folk om å unngå stedet.

Fabrikken som nå er delvis evakuert ligger i Wrexham i Wales:

Klikk for å aktivere kartet

Sikkerhetstrussel knyttet til vaksiner

Det er strenge sikkerhetsrutiner rundt vaksineproduksjon, levering og oppbevaring.

Generalsekretær Jürgen Stock i Det internasjonale politisamarbeidet Interpol har tidligere uttalt til den tyske avisen WirtschaftsWoche at kriminelle organisasjoner er forberedt. Han sier man kan oppleve tyverier og innbrudd på vaksinelagre og angrep mot forsendelser.

Årsaker til en slik sikkerhetstrussel, kan være alt fra tyveri i vinnings hensikt til et ønske om å ødelegge for vaksineringen, har Are Stuwitz Berg i FHI tidligere sag til VG.

Det er imidlertid fortsatt ukjent nøyaktig hva hendelsen i Wales dreier seg om.