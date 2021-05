PÅ GRENSEN: Regjeringen gir penger til fortsatt streng grensekontroll i Norge frem til november i det reviderte nasjonalbudsjettet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Vil forlenge karantenehotell-ordningen til november

Regjeringen setter av penger til å fortsatt kunne ha den strenge grensekontrollen i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det kan vare frem til 10. november hvis det blir nødvendig.

– Regjeringen vil videreføre en streng grensekontroll til 10. november 2021. Regjeringen vil også videreføre ordningen med karantenehotell for innreise til Norge og beredskapen på callsenteret for innreiseregistrering i samme periode, skriver de i en pressemelding om det reviderte nasjonalbudsjettet.

I budsjettet foreslår de å bevilge 1.154 millioner kroner til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), som har ansvar for å forvalte karantenehotellordningen. Mens kommunene drifter hotellene, søker de om å få utgiftene revidert hos DSB.

– Nødvendig verktøy

Det presiseres videre i pressemeldingen at dette vil bety at ordningen med karantenehotell om nødvendig kan forlenges til 10. november.

– Karantenehotellordningen har vist seg som et helt nødvendig verktøy for å begrense importsmitten mest mulig. Vårt forslag innebærer at vi har nødvendig budsjettmessig dekning for å videreføre ordningen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Tror på mer reising

Justisdepartementet spår også at det med både vaksinepass og økt vaksinedekning i befolkningen vil bli flere reisende i sommer. Dermed mener departementet det også er behov for at Forsvaret bistår politiet på grensene.

Derfor foreslår de også å øke bevilgningen til politiet med 136 millioner kroner for å dekke Forsvarets utgifter til denne bistanden.

Regjeringen vil også øke bevilgningene til callsenteret som ringer opp folk som reiser inn i landet og arbeider med systemet for innreiseregistreringer.