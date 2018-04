BRUKTE KJEMIKALIER: I operasjonen ble det avdekket bruk av kjemikalier i gammel tunfisk, som skulle gi kundene inntrykk av at den var fersk. Foto: OPSON

Matskandalen som ryster Europa: Én av fem tunfiskvarer «matsminket» i Norge

Publisert: 27.04.18 12:01

2018-04-27

Råttent kjøtt, kjemisk farget fisk og uekte morsmelkerstatning. Bare de fire siste månedene er tusenvis av tonn falsk og farlig mat og drikke fjernet fra det europeiske markedet.

Europol slår nå også alarm over den økende industrien med farlig mat som transporteres og selges, spesielt i Europa.

Det kom frem av en pressemelding sendt ut av EU-byrået onsdag.

Europol samarbeider med Interpol for å overvåke og bekjempe salg av falsk og dårlig mat gjennom operasjonen OPSON. Fra desember i fjor har OPSON VII operert i 67 land, foretatt 41 000 kontroller av mat i butikker, markeder, flyplasser, havner og i produksjonsbedrifter. I alt mer enn 3 600 tonn farlige eller uholdbare matvarer beslaglagt, og totalt 749 personer er arrestert i ulike land.

– Resultatene er bevis på hva vi kan oppnå for å beskytte forbrukere over hele verden når vi klarer å samarbeide og gjennomføre koordinerte operasjoner. (...) Alle land er utsatt og det er vår plikt å tilse at det folk får på tallerkenene sine, er ekte og trygt, sier Jari Liukku, sjef for Europols Serious and Organised Crime Centre.

– Alvorlige funn

Norge er en av landene som har deltatt i operasjonen, med spesielt fokus på tilsetningsstoffer i tunfisk.

31 prøver av fersk og frossen fisk ble tatt fra grensekontrollstasjoner, grossister, butikker og restauranter over hele landet. Prøvene ble senere analysert for karbonmonoksid, histamin, nitritt, nitrat og fargestoff.

Fredag ble det klart at Mattilsynet og Tolletaten har oppdaget bruk av karbonmonoksid i tunfisk som selges i Norge.

– Én av fem prøver var sminket med karbonmonoksid, som gjør at rødfargen på tunfisk holder seg lenger:

– Bruk av karbonmonoksid kan dekke over at fisken er gammel og kan ha høye nivåer av histamin, noe som kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Vi ser alvorlig på dette, sier Lise Rokkones, seksjonssjef i Mattilsynet, til VG.

Ifølge Europol blir det hver uke spist cirka fem millioner måltider med «matsminket» tunfisk i Europa. Det utgjør 25 000 tonn årlig, og svindelen er verdt omtrent to milliarder kroner.

– Tunfisk har blitt «matsminket» i stort omfang

Rokkones understreker at nivåene av histamin ikke har vært høye nok til å være helseskadelige i prøvene. Utbrudd grunnet histaminforgiftning er sjelden i Norge, men øker nå i EU. I 2017 fikk 150 personer histaminforgiftning i Spania etter å ha spist ulovlig behandlet tunfisk.

Rokkones advarer likevel forbrukerne.

– Jeg vil oppfordre forbrukerne til å være bevisste når de handler tunfisk. Det er ikke så lett å se på den om den har vært «matsminket» eller ikke, og vi ser at dette har vært brukt i stort omfang:

– Får du et for godt tilbud bør alarmklokkene ringe, sier hun.

Tunfisken som har blitt «matsminket» har ikke vært levert av norske leverandører, men hovedsakelig blitt importert fra Asia og Spania.

– Dette har ført til at vi har nedsatt omsettingsforbud, trukket tilbake leveranser, og sett på sporingsrutinene til virksomhetene som leverer fisken. Videre vil vi også fortsette å følge med på denne varen, for dette er ulovlig virksomhet, understreker Rokkones.

Parmaskinken hadde aldri vært i Italia

Blant funnene etter operasjonen fant Europol i andre land fetaost som aldri hadde vært i Hellas, og bøffelmozzarella laget av kumelk. Funnene er gjort av den danske Fødevarestyrelsen på kafeer og restauranter i Danmark.

Den danske fødevarestyrelsen så også på rundt 70 matvarer markedsført på menyer ved restauranter og kafeer – der de fant at mer enn hver tredje vare ikke var den merkevaren restauranten hevdet.

I Belgia ble en stor kjøttfabrikk stengt, og i belgiske matbutikker har flere kjøttprodukter blitt fjernet etter store funn av råttent kjøtt.

I Spania ble det avdekket falskt morsmelkerstatningspulver som skulle eksporteres til Kina, og fire personer ble arrestert som følge av funnene ved fabrikken som sto for produksjonen.

Åtte tonn falskt morsmelkerstatningspulver som ble kjøpt i Polen for én euro per kilo, ble også konfiskert ved fabrikken. Pulveret var ikke skadelig, men manglet næringsstoffer små barn behøver.

