KRITISK: Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Trond Solberg

Samepresidenten refser Tysfjord: – Si unnskyld!

– Holdningen til Tysfjord kommune er uverdig, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Publisert: 11.03.19 10:30







– Det er tragisk at kommunen ikke makter å strekke ut en hånd til innbyggere som har opplevd overgrep og omsorgssvikt hele barndommen. I stedet å møte dem i rettssak som en motpart, er uverdig, sier sametingspresidenten til VG.

Våren 2016 avslørte VG en omfattende overgrepskultur i Tysfjord kommune i Nordland. I etterkant satt politiet igang etterforskning, som avdekket 151 mulige overgrepssaker i tilknytning til kommunen. De seksuelle overgrepene skal hovedsakelig være begått mot jenter i alderen fire til 16 år, ifølge politiet. Tre kvinner har så langt saksøkt Tysfjord kommune for omsorgssvikt. En av dem er «Liv», som fortalte hele historien sin til VG.

Etter to runder i retten tapte «Liv» saken. For å få råd til å anke saken, samlet vennene inn 50.000 kroner. Men anken ble forkastet av lagmannsretten. Dermed får hun ikke erstatning fra Tysfjord kommune.

To søstre i 30-årene har også møtt kommunen i rettssalen. De tapte i tingretten, men anker nå saken.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener overgrepsoffre i Tysfjord burde blitt behandlet annerledes.

pullquote – Kommunen må si unnskyld til ofrene og anerkjenne alvoret. Innbyggerne burde ha fått slippe opprørende erstatningssaker, sier hun.

BRUTALT: Sametingspresidenten forteller at hun ble opprørt av å lese historien om «Liv» i VG. - Hun viser et stort mot ved å stå frem og fortelle om den brutale oppveksten sin. Foto: Trond Solberg

Keskitalo peker på at Tysfjord kommune har satt igang et stort endrings- og utviklingssamarbeid i kommunen for å gjenopprette tillit, samtidig som de setter hardt mot hardt mot innbyggerne sine i rettssalen.

– Oppførselen i rettssakene står i grell kontrast til tillitsbyggingen. Det er paradoksalt og lite troverdig. Jeg håper – og anmoder – Tysfjord kommune om å ta ansvar i denne saken. Det er ennå ikke for sent å endre seg.

Prest i lulesamisk område, Rolf Steffensen, mener også kommunen opptrer kritikkverdig. Han fulgte rettssaken med de to søstrene fra Tysfjord, og kommer med følgende dom:

– I stedet for å støtte innbyggerne sine når de forsøker å gjenvinne verdigheten sin, har Tysfjord kommune selv mistet sin moralske troverdighet. Dermed har kommunen ikke vunnet noe som helst. I stedet har den, og vi som fellesskap, tapt en gyllen mulighet til å gjøre rett.

SATT I RETTEN: – Det er ikke til å holde ut hvis dommene i erstatningssakene mot Tysfjord kommune blir stående, sier prest i Tysfjord, Rolf Steffensen. Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / SCANPIX

Steffensen mener kommunen er på kollisjonskurs med en erkjennelse stadig flere har kommet til, nemlig at noe fundamentalt har sviktet i storsamfunnets omgang med den samiske minoriteten i Tysfjord.

– Vi vet at bakteppet for de såkalte Tysfjord-sakene er at samene er en utsatt minoritet. Tilliten til myndighetene har vært ødelagt. Derfor er det ekstra tragisk å sitte i rettssalen og være vitne til hvor usikkert, passivt og tilbakeholdent kommunen har møtt den samiske befolkningen.

Ingen kommentar

Ledelsen i Tysfjord kommune er blitt informert om kritikken i denne saken. Gjennom sin advokat, Roald Angell, sier kommunen at de ikke ønsker å kommentere påstandene.