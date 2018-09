Britisk spionekspert til VG: – Like greit at Frode Berg sitter i Russland

Frode Berg kan bli utvekslet med Mikhail Botsjkarev, tror britisk forsker.

Når Norge har arrestert en spionmistenkt russer, kan det være en fordel at Russland allerede har arrestert en spionmistenkt nordmann. Det mener Mark Galeotti, som er ekspert på russisk etterretning.

– Det er like greit at det er noen der. Hvis ikke, kunne russerne finne på å fange en uskyldig person, for å ha noen å utveksle, sier briten til VG.

Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017, og har sittet fengslet i Russland siden. Fredag ble russeren Mikhail Botsjkarev arrestert på Gardermoen . Han er varetektsfengslet i to uker, og siktet for ulovlig etterretning. Galeotti tror det er gode muligheter for at Russland er interessert i en utveksling.

– For å være helt ærlig, har russerne alltid lyst til det. Det er en kultur som går tilbake til Sovjetunionen, sier han.

Galeotti jobber ved Institute of International Relations i Praha.

Jobbet i parlamentet

Den britiske forskeren vil ikke bli overrasket om russeren har forsøkt å få tak i informasjon på Stortinget.

– Dette er nøyaktig slik oppførsel vi har sett fra Russland. Det er dette russerne gjør, sier han.

Mer avansert IT-sikkerhet gjør at agenter må bruke metoder som Botsjkarev angivelig har brukt, mener Galeotti. Solide brannmurer eller nett som er separert fra internett, gjør at agenter må være fysisk til stede for å hente ut informasjon.

Botsjkarev skal være ansatt i det russiske parlamentet, der han jobber med IT. Galeotti forteller at i Russland er det etterretningsorganisasjonen FSB og det paramilitære sikkerhetspolitiet FSO som har ansvaret for IT-sikkerheten for den russiske staten.

– Botsjkarev kan godt være ansatt av en av de to. Hvis ikke, har han tette bånd til dem.

– Føler seg demoniserte

Russiske myndigheter har reagert kraftig på arrestasjonen av Botsjkarev.

«Det er ikke kjent hvorfor den russiske mannens tilstedeværelse på seminaret har provosert slik. Det ser ut til at bølgen av «spionmani» – altså kampanjen mot Russland, fra utlandet, inntar motbydelige former», skriver det russiske utenriksdepartementet i en pressemelding .

Galeotti er ikke overrasket over reaksjonen. Han tror russerne godt kan være genuint fornærmet, selv om Botsjkarev skulle være skyldig.

– Det kan være at han er uskyldig, og at russerne er irriterte. Men russere føler seg demoniserte, selv når de gjør ting som er galt, sier han.

Reagerer kraftig

Russland har reagert kraftig på beskyldninger om at russisk etterretning står bak drapsforsøket på den tidligere etterretningsagenten Sergej Skripal og datteren hans. Etter at russeren Marija Butina ble arrestert i USA i juli, anklaget russerne FBI for å bidra til antirussisk hysteri . Det russiske utenriksdepartementet startet en aksjon for å få satt Butina fri.

Galeotti understreker at russerne tror at de ikke har noe å tape ved å gå hardt til motmæle, selv om de ofte blir latterliggjort. Som da de to mistenkte i drapsforsøket på Skripal stilte til intervju på den statlige TV-kanalen RT, og fortalte at de hadde vært i Storbritannia for å beundre en katedral i Skripals hjemby Salisbury.

Galeotti tror russerne kan klare å true små land ved å reagere såpass skarpt som de gjør. Men hovedsakelig snakker president Vladimir Putin til folk som tror alt han sier.

– Det er folk i Vesten som ikke stoler på sine egne myndigheter, sier han.

Ville invitert Putin

Neste år er det 75 år siden frigjøringen av Øst-Finnmark under annen verdenskrig. I Norge går debatten om Russlands president Vladimir Putin skal inviteres. Galeotti tror at Russland kan se dette i sammenheng med Frode Berg og Mikhail Botsjkarev. Russerne oppfatter Den store fedrelandskrigen, som russerne kaller annen verdenskrig, som en svært sentral del av landets historie.

– Om Putin ikke blir invitert, er det noe russerne føler må gjengjeldes, sier Galeotti.