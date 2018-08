Kom til Norge etter å ha sett «The Vikings»

Publisert: 07.08.18

I 1985 fløy en australsk mann til den andre siden av verden, etter å ha sett en film. Nå er han gift, har barn og reiser Norge rundt med egne designet klær og oppfinnelser.

En time utenfor Oslo og ned en liten grusvei, bor det en mann med navn Jim Stirling (59). Han og kona Edel har laget et lite stykke Australia på Årnes. Der bor de med rundt 50 dyr av 12 forskjellige slag og flere oppfinnerverksteder hvor Jim finner opp oppfinnelsene sine.

Jim kom til Norge da han var 26 år gammel. Han hopper fremdeles frem og tilbake mellom norsk og engelsk når han prater. Han hadde sett filmen «The Vikings» og syntes damene med langt blond hår og store blå øyne var så utrolig vakre at han bestemte seg for at han måtte til Norge. Der traff han sin blondine, Edel.

Livet endret seg

Jim jobbet som jordmor i Australia og senere i Norge. Men etter en ulykke hvor sønnen på to år ble liggene bevisstløs i tre måneder, orket han ikke sykehus-situasjonen lengre. I samme periode startet han merket Stirling Station, et kles- og hattemerke, som senere også ble navnet på gården på Årnes.













IMPULSIV: Låven på gården som ligger i Årnes, fant han på Rjukan, der spurte han en bonden om han hadde «Låve utsalg». Etter å først å ha blitt litt satt ut, skal bonden ha sagt ja. «En klokere mann ville kanskje ha planlagt det litt mer» sier han, men legger til at «Jeg fikk det jo til.»

For det er i verkstedene Jim liker å være. Der lager han klær, hatter, piano-pinner og bonde-sjakk av melkekartonger. For da Tine meierier hadde konkurransen «Næring til drømmene», begynte Jim å legge ut bilder av melkekartongene sine på Instagram. Premien gjorde han 10.000 kroner rikere.

En lykkelig barndom

På gården har han og kona barneselskaper, firma-events og familieutflukter hvor mottoet er: «Det er aldri for sent å oppleve en lykkelig barndom», så alle barn mellom 0 og 99 er velkomne. I sommer har han hatt besøk fra skoleklasser og barnehager nesten hver dag, men nå er det sommerturné. Den startet på Vinstra Countryfestival og avsluttes ti uker senere på Dyrskun Seljord. Til vinteren har han tid til å være der han trives best - nemlig i verkstedet.

Overrasket journalisten

VG ringte Jim for å planlegge når det passet at å komme for å lage en reportasje på gården hans. Da journalisten kom dagen etter, hadde Jim en liten overraskelse til journalisten, og den kan du høre her:

I 2015 lagde VG en reportasje på det som kanskje er hans mest spesielle oppfinnelse. Prøvekjøringen av den spesiallagde badekarbilen kan du se her: