PÅ VEI: Den Saudiarabiske 18-åringen Rahaf Mohammed al-Qunun (t.h)er natt til lørdag på vei til Canada, der hun har fått asyl. Foto: Sakchai Lalit / TT NYHETSBYRÅN

Morgenoppdatering 12.01.2019

NYHETER 2019-01-12T05:08:12Z

Dette er noe av det viktigste som skjedde i natt.

Publisert: 12.01.19 06:08

Mann død etter skyting i Sverige: Åtte ambulanser og et ambulansehelikopter rykket sammen med politiet ut da det ble skutt mot flere personer i Borlänge sent fredag kveld. Én mann i 20-årene omkom lørdag morgen, og en person er alvorlig skadet. Hendelsen etterforskes som drap og drapsforsøk.

Økseslagsmål i Oslo: Oslo-politiet rykket fredag kveld til Brugata etter melding om en mann med øks. De fikk kontroll på to personer med kuttskader i hodet.

Utfordrer Maduros presidentskap: Lederen av opposisjonen i nasjonalforsamlingen i Venezuela har kunngjort at han vil utfordre Nicolas Maduros presidentskap, dagen etter at han ble tatt i ed for en ny periode.

Rahaf på vei til Canada: Saudiarabiske Rahaf Mohammed al-Qunun (18), som flyktet fra familien i hjemlandet og ble stanset i Bangkok forrige lørdag , drar til Canada er natt til lørdag norsk tid på vei til Canada der hun har fått asyl.

Marokko-drapsoffer bisettes: Lørdag bisettes danske Louisa Vesterager Jespersen (24), som ble brutalt drept i Marokko sammen med norske Maren Ueland (28). Maren Ueland bisettes fra Time kirke på Jæren den 21. januar.