ANGREPET: En mann går inn i en bil for å komme seg vekk fra et område som har blitt utsatt for et russisk angrep i Kharkiv i går. 1 av 2 Foto: Felipe Dana / AP

Enorme ødeleggelser i Kharkiv: − Dette er terror

Russiske angrep har rammet den ukrainske byen Kharkiv siden krigen startet. Nå er byen nesten ugjenkjennelig.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Russland har gjentatte ganger nektet for å ha bombet sivile områder i Ukraina, og har i stedet holdt fast ved at de gjennomfører «høypresisjonsangrep» mot strategiske mål.

Men bildene fra krigen forteller en annen historie.

De første bombene begynte å falle over Kharkiv på invasjonsdagen 24. februar. Nå er ødeleggelsene i byen massive.

ØDELEGGELSER: En mann tar seg til hodet mens han står i leilighetens sin 24. mars. Bygningen i Kharkiv har blitt utsatt for et angrep som har ført til store skader.

En reporter i det amerikanske magasinet The New Yorker, Masha Gessen, besøkte Kharkiv en måned før landet ble invadert. Da fortalte innbyggerne at de og byen var klare for krig. De trodde de visste hva krig var.

RUINER: Bildet viser store ødeleggelser på flere bygninger i Kharkiv 19. mars. En mann har med seg en trillebag mens han går langs gatene.

Etter at et russisk forsøk på å overta byen i 2014 hadde mislyktes, ble det etablert et okkupasjonsregime øst for Kharkiv. Der har det pågått bakkekrig i åtte år.

På Frihetsplassen, et torg i sentrum, hang det et banner med teksten «Alt for seier», som en påminnelse om at krigen ikke var over.

I ruiner

Byen har gamle blokker med krokete gater, bygninger som strekker seg over flere kvartal og brede, rette veier som nærmest er uendelige.

I AKSJON: En redningsarbeider arbeider ved Det nasjonale akademiet for statsadministrasjon i Kharkiv 18. mars. Bygningen ble utsatt for et artilleriangrep.

I helgene dro folk fra hele landet til markedet Barabashovo for å kjøpe klær og dagligvarer. Byens dyrehage var også et populært reisemål.

I løpet av få uker har Kharkiv blitt nærmest ugjenkjennelig.

SKADER: Den regionale administrasjonsbygningen i Kharkiv er i ruiner. Bildet er tatt 24. mars, og viser skadene etter et angrep som skjedde tidligere denne måneden.

Ifølge fotografen Jérôme Sessini, som besøkte byen forrige uke, var den regionale administrasjonsbygningen ruinert, og markedet Barabashovo sto i brann. Byens berømte opera og dyrehage hadde også blitt rammet av angrep.

– Det er ingen medisiner igjen, ingen sykepleiere, ingen helsehjelp og ingen sjanse for å forlate byen, sier direktøren for organisasjonen Kharkiv Institute for Social Research, Denys Kobzin, til The New Yorker.

– Blir bombet uten stopp

Russland har angrepet Kharkiv med artilleri, raketter, klasevåpen og missiler, ofte om natten, skriver The New York Times. Siden de ikke har klart å ta kontroll over byen, har russiske styrker tydd til å ødelegge den.

TOTALSKADET: En mann peker mot det ødelagte hjemmet hans i Kharkiv, etter at det ble utsatt for et russisk angrep 24. mars.

– Byen blir terrorisert av artilleriangrep. Det største boligdistriktet i byen blir bombet morgen, dag og natt, uten stopp. Dette er terror rettet spesifikt mot sivilbefolkningen, sier Kobzin.

Også den ukrainske presidenten Voldomyr Zelenskyj har omtalt angrepene som terror.

Hevder at 500 er drept

Russland har nektet for at det er brukt klasevåpen under angrep mot sivile mål i Ukraina, slik Amnesty International, Human Rights Watch og andre hevder.

KLASSEROM: En skole i Kharkiv ble truffet av et luftangrep. Bildet er tatt 23. mars.

Klasebomber sprer mange små eksplosiver over et stort område og representerer en stor risiko for sivile, både under angrepene og senere. Klaseammunisjon er forbudt.

SER OPP: En mann sitter i leiligheten sin i Kharkiv 24. mars. Byggingen ble ødelagt i et angrep.

Fredag meldte nyhetsbyrået Reuters, som siterer politiet, at fire personer ble drept i et russisk artilleriangrep mot byen. Dette har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Nødetatene i Kharkiv sa onsdag forrige uke at minst 500 av innbyggerne har blitt drept siden krigens start, ifølge nyhetsbyrået. Det sanne tallet er sannsynligvis høyere, og redningsarbeidere fortsetter å grave seg gjennom ruinene, skriver The New York Times.

Søker tilflukt

Folk har oppholdt seg på byens T-banestasjoner og bomberom i flere uker.

ET HJEM: Dette kjøkkenet, som ligger i et leilighetsbygg, ble skadet i et artilleriangrep i Kharkiv 20. mars.

– Flere titalls personer har blitt drept. De blir drept mens de går hjem fra bomberommene. Det er et blodbad. Folk har oppholdt seg i bomberom i flere dager i strekk. Det er verst for de som er sårbare, syke, eldre, sengeliggende. Det er ikke håp for dem, sier Kobzin.

BOMBEROM: En kvinne hjelper en eldre dame med å gå ned en trapp på en T-banestasjon. De søker tilflukt her mens artilleriangrepene fortsetter i nabolaget deres, nord i Kharkiv, 24. mars.

Før krigen hadde byen, som er landets nest største, rundt 2,8 millioner innbyggere.

Under andre verdenskrig ble byen erobret flere ganger, både av tyske og sovjetiske styrker. Byen ble sterkt rasert under kamphandlingene, men ble gjenoppbygd til et viktig industrisentrum etter krigen.

De fleste innbyggerne i Kharkiv er russisktalende, og mange er etniske russere.