BREST, FRANKRIKE (VG) statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler lettelser senest neste torsdag, men legger til at de kan komme før. Samtidig ber han folk om å feire gjenåpningen med måte.

– Vi nærmer oss tidspunktet for å løse opp gjenværende tiltak, sier Støre til VG fredag morgen.

Leieflyet med Støre og hans lille følge er på vei til Brest i Frankrike, hvor den norske statsministeren skal delta på hav-toppmøtet til Frankrikes president Emmanuel Macron.

Torsdag ettermiddag har regjeringen diskutert situasjonen, og fredag morgen er de ute med nyheter om eksamensavvikling.

– 17. februar er datoen vi helt sikkert vil gjøre en vurdering av lettelser. Men det kan komme før, sier statsministeren.

– Men det skjer ikke her i Brest, legger han til.

Han ber samtidig om at folk viser måtehold ved en eventuell gjenåpning:

– Når det er rett å lette ytterligere, så bør det ikke markeres i form av en feiring, slik mange markerte forrige gang. For pandemien kan overraske oss igjen, sier Støre.

– Hvorfor ber dere om en dempet feiring når gjenåpningen skjer?

– Vi bør være veldig nøkterne. Det finnes risikogrupper som fortsatt opplever utrygghet og engstelse, og som ber om at tiltak forlenges. Så i takt med lettelse i tiltak er det viktig å holde fast i budskapet om sunn fornuft og hensyn, sier statsministeren.

Nære familiemedlemmer har testet positivt

– Smitten øker som forventet, og det er uklart om vi er nær smittetoppen, men vi har økt smitte. Det merker mange av oss i våre nærmeste omgivelser, sier han.

Støre bekrefter at nære familiemedlemmer har testet positivt, men ønsker ikke å si hvem av de nærmeste. Men det gjelder ikke ham selv, presiserer han.

Det er forventet at mellom tre til fire millioner nordmenn vil bli smittet i løpet av vinterbølgen. Sykdomsbyrden har på den andre siden ikke vært like ille som det først ble fryktet, til tross for at smitten nærmest har eksplodert.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg fortalte til VG onsdag at de er tryggere på at det går an å lette opp i tiltakene – eventuelt å fjerne alle sammen. Det er likevel ikke kjent hva de har anbefalt til regjeringen om eventuelle lettelser.

MØTER MACRON: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har landet og er på vei til One Ocean Summit konferansen i Brest.

– Det er positivt at innleggelsene ikke har skutt i været, og at antallet i intensivbehandling har gått ned, sier Støre.

Nå ligger fokuset på det høye sykefraværet:

– Den siste rapporten vi har gjennomgått, viser at sykefravær er en utfordring, men det er ingen av de kritiske samfunnsfunksjonene som er satt ut på grunn av det. Men alle arbeidsgivere må fortsatt følge nøye med.