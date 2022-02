GJENÅPNING: Danmark åpnet opp tidligere i år. Her fra Cafe Intim i København.

Skandinavia leder an i gjenåpningen

Norge fulgte etter Danmark og Sverige og fjernet det meste av coronatiltakene. Nå er vi blant landene med størst coronalettelser.

Lørdag forsvant «meteren» og munnbindpåbudet, og vi trenger ikke lenger å holde avstand.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreket at vi er midt i en omikronbølge som kan ramme viktige samfunnsfunksjoner. Det er forventet at mellom tre og fire millioner nordmenn vil bli smittet i løpet av vinterbølgen.

Men til tross for at smitten nærmest har eksplodert, har ikke sykdomsbyrden vært like ille som det først ble fryktet, og regjeringen mener det nå er forsvarlig å åpne opp igjen.

Info Her er noen av de viktigste endringene: Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

Krav om bruk av munnbind oppheves.

Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.

Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

De gjenværende innreisekravene om plikt til registrering og negativ test før ankomst oppheves. Vis mer

Les mer om rådene og anbefalingene som fortsatt gjelder her.

Etter at regjeringen kunngjorde at de avvikler nesten alle coronatiltak, har flyselskapene Norwegian og Widerøe fjernet munnbindkrav på skandinaviske flyginger. SAS avventer til tirsdag.

Politiet vil nå gjennomføre grensekontroll som før pandemien, fordi kravet om registrering ved innreise til Norge er avviklet.

– Tidligst ute

– De skandinaviske landene og Storbritannia, som fikk tidlig stor spredning av omikronvarianten, har også vært tidligst ute med å fjerne sine covid-19-restriksjoner. Ingen andre land har fjernet alle restriksjoner ennå, sier assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad til VG.

ULIKE REGLER: – Man vil fortsatt oppleve påbud om munnbind og andre smittevernrestriksjoner i andre land, sier assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad.

Per i dag er det fortsatt krav om testing før innreise og innreiseregistrering i mange europeiske land, men med et gyldig koronasertifikat slipper man innreisekarantene i hele EU.

Nakstad understreker at det i mange land er påbud om munnbind og andre smittevernrestriksjoner.

– De lokale reglene endrer seg mye fra dag til dag, og man er nødt til å sjekke status i det landet man planlegger å reise til for å være sikker på hvilke regler som gjelder, sier han.

Strengere i andre land

I Nederland er serveringsbransjen fremdeles underlagt svært strenge coronatiltak, blant annet coronapass, munnbind, 1,5 meters avstand og at kun steder som serverer mat får holde åpent, noe som innebærer at en hel utelivsbransje har vært stengt. Lørdag protesterte nattklubbeiere over hele landet med å holde åpent.

England skiller seg ut og har gått fullstendig bort fra avstandsregler, men myndighetene anbefaler fortsatt munnbind på folksomme steder.

ENGLAND ÅPNET OPP: 20-åringene Lourdae, Ellie, Grcie og Shelby feirer bursdag i London.

I Tyskland gjelder en generell regel om minst 1,5 meters avstand og munnbindplikt på offentlig transport, i butikker og andre steder der det er mange mennesker. Nattklubber og diskoteker er stengt, og coronapass er påkrevet på kino, teater og restauranter.

I Belgia har de også 1,5 meters-regelen. På serveringssteder er det krav om coronapass og man kan ikke være mer enn seks personer rundt samme bord.

I Spania er det påbud om bruk av munnbind for alle over seks år innendørs på offentlig sted samt under arrangementer utendørs med store folkemengder. Regionene har ulike smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen, som krav om 1,5 meters avstand og coronasertifikat for å komme inn på serveringssteder og arrangementer.

Også på Island har smittetallene skutt i været etter at omikronvarianten ble dominerende. En rekke tiltak er fortsatt på plass, som munnbindpåbud der det ikke er mulig å holde en meters avstand og skjenkestopp klokken 23.

Australia har hatt pandemi-utestengelse av turister i to år. Fra og med 21. februar får de komme tilbake.

– Betingelsen er at man må ha fått to vaksinedoser, sier statsminister Scott Morrison ifølge kringkasteren ABC. Uvaksinerte må fortsatt søke om unntak før innreise og gjennomføre hotellkarantene hvis de får innpass.

I Thailand oppfordrer helsemyndighetene folk til å bruke munnbind når de har sex på valentinsdagen mandag. De daglige smittetallene har steget fra rundt 8000 på starten av måneden, til nesten det doble nå.

SIKKER VALENTINES-SEX: Thailandske myndigheter minner om smittefaren på Valentines Day.

Munnbind er påbudt på alle offentlig steder i Thailand og man må registrere seg på kjøpesenter og andre steder hvor det samles mange mennesker. Det er lokale variasjoner i de ulike provinsene om hvilke tiltak som gjelder. Endringer kunngjøres fortløpende og på kort varsel, opplyser Utenriksdepartementet.

Advarer reiselystne nordmenn

– Det er viktig at nordmenn er klar over at det å vise coronasertifikat, og kanskje å bruke munnbind, det vil nok være noe du møter i ganske mange andre land i lang, lang tid fremover. Flyselskapene vil gjøre sine egne vurderinger knyttet til bruk av munnbind og det å vise coronasertifikat, sier helseminister Ingvild Kjerkol til NTB.

Etter gjenåpningen i høst gikk UD fra å fraråde unødvendige utenlandsreiser til å gå tilbake til enkeltvurderinger av hvert enkelt land.

Helsedepartementet påpeker at det ikke er noe i den nåværende smittesituasjonen som tilsier bruk av nasjonalt coronasertifikat.

– FORTSATT PANDEMI: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) minner reiselystne nordmenn om at pandemien ennå er veldig synlig de fleste steder i verden. Her fra regjeringens coronapressekonferanse lørdag.

Savner å reise

Det å kunne reise er den fritidsaktiviteten som flest nordmenn har savnet å gjøre i løpet av pandemien, viste en undersøkelse fra NHO Reiseliv tidligere denne uken.

Hele seks av ti svarte at det er reising de har savnet mest, og andelen er spesielt høy i aldersgruppen 40–59 år (65 prosent).

– Vi har blitt vant til i lang tid at staten har fortalt oss hva vi skal gjøre og hva vi bør gjøre. Nå går vi over til å bare ha råd og anbefalinger, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på pressekonferansen lørdag.

– I tillegg til rådene har vi en generell anbefaling om å tenke selv og bruke sunn fornuft.

Men hvordan kan du vite hvor farlig det er for deg å bli smittet?

