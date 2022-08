ÅSTEDET: Kripos var på plass etter midnatt tirsdag.

Politiet fikk to meldinger om knivstikking på Otta

OTTA/OSLO (VG) To personer ble mandag kveld funnet drept etter knivstikking på Otta i Gudbrandsdalen. Politiet fikk to meldinger om hendelsen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I går ble det kjent at den antatte gjerningsmannen selv ringte til politiet. I dag kommer det frem at politiet fikk to uavhengige meldinger om knivstikking, som fant sted i et boligkompleks.

– I tillegg til et vitne, var det den antatte gjerningsmannen som meldte fra om at to personer var knivstukket, skriver politiet i en pressemelding tirsdag morgen.

Ut ifra opplysninger på stedet ble det funnet to døde personer i en leilighet.

Politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt kan foreløpig ikke svare på hvor lang tid det har gått fra gjerningene fant sted og til politiet ble varslet.

En lege kom raskt til stedet og kunne konstatere at begge personene var døde. Det er besluttet at de avdøde skal obduseres, skriver politiet i pressemeldingen.

Det ble også gjort søk i området etter eventuelle andre skadde personer uten funn.

Utover tirsdagen vil politiet fortsette sine kriminaltekniske undersøkelser med bistand fra Kripos. De vil også gjøre flere avhør, opplyser politiadvokaten.

PÅ STEDET: Nødetater rykket raskt ut mandag.

Vil gjøre flere avhør i dag

Politiadvokat Julie Dalsveen er svært sparsommelig med å dele detaljer fra etterforskningen og om de involverte.

– Det handler om at vi er tidlig i en drapssak med to drepte, der vi skal sikre bevis og gjøre en skikkelig jobb, sier hun.

– Har politiet en formening om hvordan hendelsesforeløpet ser ut så langt?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi konkluderer ikke om hendelsesforløp så tidlig, det er jo nettopp det vi etterforsker.

POLITIET UNDERSØKER: Åstedet ligger i et noe skjermet område like ved Otta sentrum, og boligen en del av et større borettslag med en rekke leiligheter.

Ikke avhørt

Gjerningsmannen er foreløpig ikke avhørt og det ikke avklart når avhør av siktede kan finne sted. Siktede er overført helsevesenet og ivaretas der.

Forsvarer Anders Bjørnsen sier tirsdag morgen at siktede ble sendt til legeundersøkelse i natt, men at det er standard i en slik situasjon.

– Han har ingen historikk hos helsevesenet, sier Bjørnsen til VG.

– Jeg har møtt ham, pratet med ham, og han har det ikke så bra, sier advokaten videre.

Det er det eneste Bjørnsen vil si på nåværende tidspunkt. Det er derfor uklart for VG hvordan mannen stiller seg til anklagene.

Det er berammet fengslingsmøte i Østre Innlandet tingrett kl. 13.00. Det er ikke avklart om det blir et fysisk fengslingsmøte eller kontorforretning.

Politiet har oppnevnt pårørendekontakt for de pårørende, opplyser de.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Hvitkledte utsendte på plass for å utføre kriminaltekniske undersøkelser på åstedet

Jobbet utover natten

Politiet rykket ut og ankom åstedet kl. 18.24. Siktede ble pågrepet udramatisk i nærheten av åstedet av bevæpnet politi.

Utover ettermiddagen og natten har lokalt politi sammen med tilleggsressurser fra Innlandet politidistrikt og KRIPOS jobbet på åstedet. Kripos bistår med kriminaltekniske undersøkelser.

Det er gjennomført flere vitneavhør i løpet av natten. Det er per nå ikke anmodet om taktisk bistand fra Kripos, skriver politiet.

Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Kristian Bjaanes sa mandag kveld at politiet ikke har opplysninger om at det var andre i leiligheten i da hendelsen skal ha skjedd:

– Flere var til stede i tilstøtende leiligheter. Det har vært andre i umiddelbar nærhet, og de følges opp av kriseteamet.

– Vi har et relativt klart bilde av situasjonen, men det gjenstår mye etterforskning, sa operasjonslederen.

Otta bykirke skal holde åpen tirsdag for dem som ønsker å komme inn der og tenne lys, opplyser kirkeverge Steinar Grønn.