Væpnet mann arrestert ved Windsor Castle hvor dronningen feirer jul

En væpnet 19-år gammel mann ble arrestert ved Windsor Castle lørdag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver The Mirror og en rekke andre britiske medier.

Ifølge Sky News fikk politiet melding om hendelsen rundt 08.30 britisk tid lørdag morgen.

Den pågrepne mannen skal være en 19 år gammel mann fra Southampton.

Dronning Elisabeth (95) tilbringer julen i slottet sammen med prins Charles og Camilla samt øvrig familie. Hun avlyste den tradisjonelle julefeieringen på Sandringham-godset på grunn av coronapandemien.

Ifølge avisen ble mannen arrestert da han forsøkte å bryte seg inn på eiendommen. Han skal ikke ha kommet seg inn i noen av husene på eiendommen.

Politiet har kontroll

– Vi kan bekrefte at sikkerhetsprosessene ble utløst bare øyeblikk etter at mannen entret området, og han kom seg ikke inn i noen bygninger, sier Rebecca Mears i Thames Valley-politiet, som etterforsker hendelsen i samarbeid med London-politiet.

Politiet har kontroll på mannen.

– Medlemmer av kongefamilien er informert om hendelsen. Vi tror ikke det er noen større fare for offentligheten, sier Mears.

Delte egen sorg i juletale

Nyheten kom kort tid etter at dronningen holdt en uvanlig personlig juletale til folket der hun åpnet opp om sorgen over ektemannen prins Philips død.

Monarken fortalte at hun og familien savner hertugen av Edinburgh, som døde i april, 99 år gammel. Ikledd en rød kjole og perler satt dronningen ved et bord med et innrammet bilde av henne og ektemannen fra diamantbryllupsdagen i 2007.

– Selv om dette er en tid med stor glede og munterhet for mange, kan julen være vanskelig for dem som har mistet sine kjære. Spesielt i år forstår jeg hvorfor, sa Elizabeth i talen som ble sendt på ettermiddagen første juledag