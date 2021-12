FORNØYD: Vibeke Holth fra Oslo fikk sin booster-dose på Tretten. Hyttefolket var hjertelig velkomne på vaksine drop-in.

Booster-vaksine i hyttebygda: − Et fantastisk tilbud

TRETTEN (VG) Lokalbefolkning og hyttefolk fant veien til vaksine-drop- in på Tretten samfunnshus tirsdag. En jevn strøm av takknemlige mennesker stilte seg i kø for å få tredje dose og økt beskyttelse mot viruset.

Publisert: Nå nettopp

Bak improviserte skjermbrett og med en rekke profesjonelle helsearbeidere og frivillige foregikk vaksine-dugnaden på samfunnhuset som ellers huser alt fra politiske møter til «fest-på lokalet».

– Dette er et helt fantastisk tilbud. Alle som benytter seg av dette bidrar til å få opp farten i vår tids kanskje viktigste sak, nemlig å få alle fullvaksinert, sier Vibeke Holth (47) fra Oslo.

Hun har tatt med seg sin tre år gamle datter fra hytta på Hafjell ned til Tretten samfunnshus for å få satt en booster-dose.

DIRIGERER: Ingrid Knudsen tar seg inn etter ha fått sin dose, bak holder Elin Paulsrud orden på troppene.

Flere tusen hyttefolk

Like bak Vibeke sitter Ingrid Knudsen (61) fra Øyer som også er godt fornøyd med å få en siste vaksinedose. Nå tar hun de 20 obligatoriske minuttene på en stol, før hun skal ut i den bitende kulda.

Som fastboende kan hun styre sin begeistring for alle menneskene som nå invaderer lokalsamfunnet i Øyer.

– De er greie mennesker, men det er i overkant mange av dem. Det merker vi første og fremst på butikken. Jeg pleier å handle på formiddagen. Da er det roligere, men skriv også at jeg liker at de er med på øke handelen og slik gir et viktig bidrag til økonomien i kommunen, sier 61-åringen, med det som ser ut som et bredt smil bak munnbindet.

– Vi er rundt fem tusen innbyggere i Øyer kommune, men på denne tiden er det flere tusen hyttefolk og skiturister, sier vaksinekoordinator og helsesykepleier Kari Busknes, mens hun klargjør og trekker opp vaksiner sammen med kollega Liv Kari Enge.

– For oss er det et viktig arbeid kunne å ta unna det enorme trykket som følger med hyttefolk og de utenlandske skituristene. Det er en par tusen dansker som for å komme seg hjem til Danmark igjen måtte teste negativt for å kunne reise gjennom Sverige, sier Enge.

DUGNAD: - Vi er veldig glade for at vi har anledning til å bidra til at flere blir fullvaksinert, enten til bor her fast eller er på hytteferie, sier Kari Busknes, vaksinekordinator i Tretten,

– Da måtte vi rigge opp testfasiliteter på en barneskole. Det gikk bra det også. Slik er vi med på å bidra og hjelpe kommunen. Turistene ville sikkert måttet avlyse ferieturer om ikke de ble gitt muligheten til testing og vaksinering, sier Kari Busknes.

Ukjent faktor

Hun forteller at kommunen stort sett har hatt full kontroll under pandemien og at 80,4 prosent av de rundt fem tusen fastboende er fullvaksinert. Men i vintersesongen har vi rundt 20.000 mennesker her.

AVSTAND: Køen begynte forsiktig, men tok seg opp etterhvert og samtige som fikk tilbud om å bli vaksinert, fikk ønsket sitt oppfylt.

– Smittesporing har ikke vært så vanskelig for oss fordi vi stort sett vet hvem som kjenner hverandre og omgås. Nå har vi 1200–1300 Pfizer vaksiner og 400 Moderna til å vaksinere de som dropper innom. Det er doser FHI har stilt til rådighet for oss, sier Kari Busknes.

En ukjent faktor var at danske skiturister må vise en negativ test under 48 timer før de skal kjøre inn i og sørover i Sverige.

– De var veldig glade da vi improviserte testingen på barneskolen. Bare i dag har vi hatt 70 telefoner fra bekymrede dansker. De ringer for å spørre om hvordan de skal komme seg ut av Norge og hjem til Danmark, sier Liv Kari Enge.