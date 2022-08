Herma (83) og Odd Gjetsund (88) ble drept på Otta

En nabo er siktet for drapet. – De var bare snille og rolige folk, sier styrelederen om drapsofrene.

Det var ekteparet Herma (83) og Odd Gjetsund (88) som ble drept på Otta mandag.

Det var like over klokken 18 mandag at politiet fikk to separate meldinger om hendelsen, som skjedde i ekteparets bolig, nær Otta sentrum i Gudbrandsdalen.

En nabo er siktet for drapet.

Den drapssiktede mannen var selv en av to som meldte fra om drapet. Hans forsvarer sier han ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– De drepte ble obdusert onsdag. Politiet har mottatt foreløpige rapporter fra rettsmedisinerne. Vi går ikke inn på innholdet i disse, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Bistandsadvokaten for de pårørende sier familien ikke ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt.

BORETTSLAG: Kriminalteknikere utenfor borettslaget hvor drapene skjedde.

Pensjonert seiler

Ekteparet hadde vært bosatt på Otta i mange tiår.

Odd Gjetsund var pensjonert sjømann og hadde bodd i Otta store deler av livet sitt, ifølge naboer og oppføringer i et gammelt skipsblad.

Herma Gjetsund var født i Østerrike.

Det avdøde ekteparet beskrives som hyggelige og rolige. De etterlater seg både barn og barnebarn.

– De var bare snille og rolige folk. De var litt oppi åra, og var mest hjemme i de senere årene, sa styreleder Odd Båtstad til VG tidligere i uken.

Lang sykdomshistorikk

Mannen som er siktet for drapet, er ikke tidligere straffedømt, men har en lang historie med psykisk sykdom.

Politiet sier de var i kontakt med siktede en gang i 2005 og to ganger i 2006, men at det ikke er registrert noen straffesaker på ham før drapssiktelsen.

Han har i en periode på over 25 år vært i behandling for psykisk sykdom, og både vært innlagt akutt, frivillig og under tvang, ifølge VGs opplysninger.

– Videre nå vil vi fortsette etterforskningen. Mange avhør gjenstår. Vi jobber med å kartlegge alt rundt siktede, sier politiadvokat Julie Dalsveen til VG.

Kartlegger siktede

Politiet sa torsdag at de ønsker alle som har observert mannen, eller kjenner han, tar kontakt.

– Har dere fått inn tips?

– Ja, vi har tatt noen avhør der tema er siktede, men jeg har ikke oversikt over antall tips eller detaljene, svarer Dalsveen.

Politiet har også bedt om en rettspsykiatrisk vurdering av den siktede, som tar sikte på å avgjøre om han kan straffes, skulle domstolen komme til at han er skyldig i drapet.