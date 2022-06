ALTERNATIVT FLAGG: Deltagerne i den internasjonale demonstrasjonen bruker et alternativt russisk flagg, uten den røde stripen.

Demonstrerer mot hjemlandet: − De som bor i Russland blir fengslet

Samtidig som nasjonaldagen feires med pomp og prakt i Moskva, går Petr Vasilev (38) og andre russere over hele verden ut i gatene for å demonstrere mot krigen.

Søndag formiddag har en liten folkemengde samlet seg på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

Det blir holdt lidenskapelige appeller på russisk, men flere av de fremmøtte veiver et flagg som ikke er umiddelbart gjenkjennelig – det er hvitt med en stor blå stripe i midten.

– Den vanlige trikoloren er så tett koblet til krigen. For å protestere så har vi heller fjernet det røde, og laget et flagg uten blod. Det er et symbol som også brukes i resten av Europa, sier Petr Vasilev til VG.

I løpet av dagen er det varslet lignende demonstrasjoner i Bergen, Ålesund og Kirkenes, samt i mer enn 60 andre byer over hele verden.

DEMONSTRASJON: Utenfor Stortinget hadde et titalls demonstranter møtt opp. Skiltene deres inneholdt budskap som «Nei til krigen» og «Stopp krigen».

Timingen er ikke tilfeldig. 12. juni er nemlig dagen Russland feirer grunnlovsdagen.

I Moskva ble dagen markert med fyrverkeri. President Vladimir Putin holdt også en seremoni i Kreml der han delte ut priser til en rekke forskere og kulturpersonligheter, skriver Bloomberg.

Vasilev, som kom til Norge i 2007 på grunn av jobben, ønsker heller å bruke anledningen til å vise at det også finnes russere som står imot krigen:

– De som bor i Russland blir fengslet eller får bøter hvis de kommer med negative uttalelser om krigen, så jeg føler et ekstra ansvar for å vise dem at de ikke står alene, sier han.

Mange pågrepet i Russland

Ytrings- og informasjonsfriheten har lenge vært under press i Russland, spesielt i løpet av de siste ti årene. Krigen i Ukraina har også ført til en rekke nye innstramminger.

I mars godkjente blant annet den russiske Dumaen et omstridt lovforslag som gir opptil 15 år i fengsel for å spre «bevisst falsk informasjon» om krigen.

– Det er noen av vennene mine som gikk ut i antikrigsdemonstrasjonene i Russland. De fleste av dem klarte å stikke fra politiet, sier Vasilev.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen OVD-info har over 15.000 russere blitt pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner mot krigen i Ukraina. 5.700 av disse var på én dag.

De statlige russiske mediene omtaler protestene jevnlig som «ulovlige opprør» mot Russlands «spesielle militæroperasjon».

SLÅS HARDT NED: Demonstranter i St. Petersburg ble møtt med hard motstand fra politiet 6. mars.

Evgeniya Khoroltseva er styreleder i menneskerettsorganisasjonen «Smårådina: redd demokrati i Russland», som arrangerte demonstrasjonen utenfor Stortinget søndag.

Hun tror mange fører en stille protest i Russland, selv om det ikke er lov til å gjøre åpenlyst på gaten:

– Tegnene blir mer og mer komplekse for at de skal kunne leses. Folk bruker for eksempel smykker og skolisser i fargene til det ukrainske flagget, sier hun.

Hun er spesielt skeptisk til at den russiske staten har sterk kontroll over mediene i landet:

– Det er mye informasjon som settes lokk på. Vi mener at folket i Russland ikke er dumme. De har krav på informasjon, sier hun.