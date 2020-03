Soldat i skjold leir testet positivt på coronavirus

Et stort antall soldater er isolert etter at en person har testet positivt på coronavirus.

Oppdatert nå nettopp

Kommunikasjonssjef Per Espen Strande i Hæren bekrefter smitten overfor TV 2 litt etter klokken 17.

– Det vil få konsekvenser for Skjold leir. I løpet av kort tid kommer vi til å stenge ned leiren og aktiviteten ved leiren, og så vil personellet bli satt i karantene, sier Strande.

Stengingen av leiren skal de gjøre i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Forsvarets sanitet og medisinsk personell i Hæren.

De to neste ukene er hæren samlet i Nord-Norge for Nato-øvelsen Cold Response 2020. I tillegg til sine 8000 ansatte og vernepliktige har de også vertsansvar for over 3000 allierte.

Strande sier det er for tidlig å si hvordan smitten vil påvirke Nato-øvelsen.

– For de som er her ved garnisonen er det rimelig å anta at det vil bety noe i og med at vi innfører karantenedrift. Øvelsen for øvrig er så vidt meg bekjent fortsatt planlagt å gå som normalt, sier Strande.

les også Hæren innfører coronatiltak: – Holder en meter avstand til hverandre

Har sendt folk hjem

Mandag ble seks personer sendt hjem fra sjøforsvaret. Tirsdag var det et par.

– Det er personell som har vært i utsatte områder eller i forbindelse med folk som har vært det, forteller kommandørkaptein Torill Herland, kommunikasjonsjef i Sjøforsvaret.

Flere av de som ble sendt hjem mandag, skal ha returnert, etter å ha testet negativt på prøvene.

Publisert: 05.03.20 kl. 17:26 Oppdatert: 05.03.20 kl. 17:37

Mer om Sjøforsvaret Coronaviruset Forsvaret

Fra andre aviser