Italiensk lege til Norge: – Vær så snill. Forbered dere.

I Nord-Italia strømmer corona-syke til sykehusene. Det finnes ikke lenger nok utstyr til å behandle dem. Legene må gjøre umulige valg mellom hvem som skal få leve og hvem som må dø. Nå slår en desperat lege full alarm fra innsiden. Han gjør det ikke for å skape frykt. Han ønsker å advare Norge.

Oslo, torsdag klokken 14:00: På ett av de få kontorene i Oslo som fremdeles er bemannet, holder statsminister Erna Solberg (H) pressekonferanse. Mens hele Norge følger med, innfører hun de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid.

Skoler og barnehager stenges, ansatte permitteres eller henvises til hjemmekontor. Alle kultur- og sportsarrangementer avlyses, og helsepersonell forbys å reise til utlandet.

Norge stenges ned.

Noen timer tidligere, nord i Italia: En italiensk lege har akkurat kommet hjem fra en 14 timers vakt. Han er utslitt, har vondt i halsen og vil helst sove.

I stedet tar han kontakt med en norsk lege han kjenner godt, som hjelper ham å komme i kontakt med en journalist.

Den italienske legen står midt i en umulig situasjon: Overbelastet helsepersonell må velge hvem som skal få behandling og hvem som må dø. Flere internasjonale medier, som The Atlantic og New York Times, har beskrevet det samme.

VG kjenner legens identitet. Han kan ikke stå frem med navn av hensyn til sin arbeidsgiver. VG har også snakket med den norske legen han tok kontakt med. Hva han sier, kan du lese lenger ned i saken.

Den italienske legen mener Norge må lytte til hans historie.

VGs journalist Camilla Huuse ber ham beskrive situasjonen:

Les meldingene på norsk: Kan du beskrive hvordan det er der nå? På sykehuset? Alle har blitt bedt om å holde seg hjemme. Men folk fortsetter å bli syke. Vi har mottatt pasienter fra Milano. For at Milano skal kunne ta imot flere pasienter. Nord-Italia er tragisk. Sykehuset kan ikke ta imot andre pasienter. Vi har mottatt et dokument fra myndighetene der de skriver at vi har tillatelse til å velge hvem vi vil forsøke å redde. I Milano behandler de bare folk under 60 år. Det er utstyrsmangel overalt. Mange leger har viruset. Nord-Italia er i knestående. Og nå kommer tsunamien til det sentrale Italia. Vis mer

For de fleste startet corona-pandemien som en enkel nyhetssak om et lite antall smittetilfeller i millionbyen Wuhan i Kina i januar.

To måneder senere er corona-viruset, som på fagspråket heter covid19, det eneste vi snakker om.

I Wuhan spredte sykdommen seg raskt:

I løpet av få dager passerte antallet smittede 400.

Drastiske tiltak ble iverksatt. En by med 11 millioner innbyggere ble fullstendig lukket. I dag har Wuhan tilsynelatende kontroll over situasjonen.

I Europa fikk viruset lov til å smitte i det skjulte – på kryss av landegrensene – over mye lenger tid før myndighetene tok grep.

Nå frykter Norge og flere andre europeiske land at situasjonen vil eskalere voldsomt de neste ukene.

Bare i Norge spekuleres det i tusenvis av sykehusinnleggelser.

Marerittet er å havne i den situasjonen som legen i Italia forteller om:

Les meldingene på norsk: Så folk over 60 etterlates for å dø? Vi gir oksygen. Vi har stoppet intubasjon på folk over 60. Vi etterlater dem for å dø. 30 prosent av pasientene er mellom 30 og 60 år gamle. Vi får spørsmål om å velge hvem som får en sjanse. Og å etterlate de andre for å dø. Dødstallene stiger. Vær så snill. Forbered dere. Vi er redd. Vi forsøker å stanse pandemien, men innsatsen vår er nytteløs. Heltedåd er nytteløst. Jeg har tilbragt natten på sykehuset. Vi er forberedt på å ofre livene våre for å stanse tsunamien. Vis mer

I Italia har statsminister Giuseppe Conte beordret stenging av butikker, kontorer og offentlige etater. Befolkningen er bedt om å holde seg hjemme, men tallet på corona-smittende stiger.

Den italienske legen forteller at italienske myndigheter nå ber legene prioritere mellom pasientene.

I en serie retningslinjer som Det italienske universitetet for intensivbehandling og anestesi (SIAARTI) har publisert, bekreftes det dystre bildet som den italienske legen tegner:

Pasienter som er for gamle og har liten sannsynlighet for å bli friske, eller som har et kort forventet levetid - selv om de skulle overleve sykdommen, vil bli «left to die».

Lugi Riccioni, som leder den etiske komiteen ved SIAARTI, sier til avisen Politico at målet med retningslinjene ikke er å diskriminere pasienter:

– Vi vet at en ekstremt sårbar pasienten tåler spesifikk behandling dårligere enn en frisk pasient, sier Riccioni til avisen.

Årsaken til at italienske myndigheter har skrevet disse retningslinjene er fordi de ikke vil legge ansvaret for vanskelige, etiske beslutninger på den enkelte lege.

Retningslinjene har fått stor internasjonal oppmerksomhet og er blant annet omtalt av New York Times.

For to uker siden hadde Italia 322 bekreftede smittede. Tallet økte til 2.502 personer for én uke siden.

Lørdag var det registrert over 17.600 smittede i Italia.

Av disse er over 1250 døde, ifølge VGs løpende oppdaterte oversikt.

VG spør legen i Italia om han har kolleger som er blitt syke:

Les meldingene på norsk: Hvordan jobber folk på sykehuset nå? Er de syke på grunn av viruset? Mange kolleger er syke. Hjemme. De andre jobber hardere. I Nord-Italia befinner andre seg på sykehuset 24 timer i døgnet. De bor der. 15 prosent trenger intubasjon. 15 prosent av en million mennesker er katastrofalt. Vi er ikke redde. Vi er skrekkslagne. Vis mer

Coronasituasjonen har lenge vært mest kritisk i det velstående Nord-Italia. Områdene rundt motebyen Milano er hardt rammet.

Sykehuset i Firenze, lenger sør, mottar nå pasienter derfra, for å lette på trykket, ifølge den italienske legen.

Mens legene i begynnelsen prøvde å skille mellom «corona-sykehus» og vanlige sykehus, er situasjonen nå en ganske annen:

Det er ikke lenger mulig å skille corona-smittede og andre pasienter, forteller han.

VG har også vært i kontakt med en italiensk politimann, som deler legens bekymring. VG kjenner identiteten til politimannen, men heller ikke han kan stå frem av hensyn til sin rolle i politiet.

Den italienske legen beskriver hvordan planen om egne coronasykehus rakner:

Les meldingene på norsk: Hvordan er situasjonen i dag? Policyen har vært å spare noen sykehus ved å dele dem opp i covid-sykehus og ikke-covid-sykehus. Det er i ferd med å bli umulig nå. Vi er blitt tvunget til å fatte dramatiske avgjørelser. Vis mer

Her hjemme jobber norske myndigheter på spreng for å begrense smitten. Helsesystemet ruster opp for å takle det som kommer. Fremdeles er det mye vi ikke vet:

Hvor hardt vil viruset ramme Norge?

Vil det være kapasitet til å behandle alle som blir syke?

Folkehelseinstituttet erkjenner at de undervurderte viruset. I en tidlig risikovurdering anslo FHI at under 100 nordmenn ville være smittet av coronaviruset innen påske.

Lørdag har Norge over 1000 smittede, ifølge VGs oversikt.

Den nye risikovurderingen fra FHI er at 780.000 kan bli syke.

VG har fortalt den italienske legen om situasjonen i Norge. Han er tydelig på en ting: Norge må ta grep. Det haster.

Sykehuset han jobber ved i Italia, har gått tom for smittevernsutstyr. De har bare en enkelt maske igjen til hver ansatt, som må brukes flere ganger.

Legens budskap er klart: Skal Norge unngå italienske tilstander, må hele samfunnet bidra.

Tiltakene som regjeringen la frem i går, må følges. Karantener må opprettholdes og barn må holdes hjemme fra skolen. Nordmenn må følge statsministerens oppfordring om å holde avstand til hverandre.

– Det som virkelig er viktig, er å utsette og forsøke å stanse smitten ved at færrest mulig blir alvorlig syke og trenger intensivbehandling samtidig, altså å spre smitten utover i tid. Da kan vi få en håndterbar situasjon i helsetjenesten, som betyr at de kan tilby alle som trenger det behandling, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse fredag.

SLIK UNNGÅR DU SMITTE: Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.

Antibac , altså hånddesinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. «Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren», påpeker Folkehelseinstituttet.

De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene. Kilde: FHI Vis mer

Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Det var Daniel Stoffel, overlege og spesialist i anestesi på Diakonhjemmet, den italienske legen tok kontakt med. De to kjenner hverandre godt. Han uttaler seg som lege, og ikke på vegne av sykehuset.

To to legene forsker på samme fagfelt, og har hatt mye kontakt. I 2018 var Stoffel på besøk i Milano for å se hvordan italieneren og kollegaene hans jobbet.

– Historien han forteller, er ekstremt skremmende. Det er en krigstilstand, sier Stoffel til VG.

– Han forteller at pasienter over 60 år ikke lenger intuberes. Intensivpasientene i Norge er stort sett over 70 år, som vil si at disse ikke ville hatt livets rett i Italia. Det er grusomt å tenke på.

Stoffel har forståelse for at situasjonen i Italia er krevende. Det tar tid å ta av og på smittevernutstyret, og det tar tid når du skal gå fra corona-pasienter til vanlige pasienter.

– Hva gjør du da når det kommer 50 pasienter inn samtidig til akuttmottaket, slik som i Italia? Da kollapser systemet.

VANSKELIGE ARBEIDSFORHOLD: En eldre pasient trilles inn i et telt utenfor sykehuset i Brescia i Italia for tre dager siden. Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Stoffel har delt historien fra Italia med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, fordi han mener det er viktig at myndighetene er klar over hvor alvorlig situasjonen kan bli.

VG har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som ikke har kapasitet til å kommentere saken.

Overlegen støtter sin italienske kollega:

– Det er ekstremt viktig at nordmenn tar tiltakene som innføres seriøst. Folk bør ikke samles i større forsamlinger.

– De bør holde avstand til hverandre, og ikke stå tett i kø i butikken eller på bussen.

VG HAR FORSØKT å kontakte det italienske helsedepartementet på både e-post og telefon i forbindelse med denne saken, men uten hell. Helsesjef i regionen Lombardiet, Giulio Gallera, omtaler overfor Bloomberg jakten på flere akuttplasser som et kappløp mot tiden.

– Akkurat nå klarer helsesystemet i regionen seg, men dersom antallet smittede med behov for intensivhjelp ikke synker, så kan vi få utfordringer, sier Gallera.

