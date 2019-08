Søstre til norsk IS-kvinne: – Hun ble lurt dit

– Barna hennes fortjener ikke straff fordi hun var naiv og dro til Syria, sier søstrene til en av de norske IS-kvinnene. De mener det er urettferdig at kun foreldreløse barn får hjelp av norske myndigheter.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I over seks år har livene til de to søstrene vært satt på vent mens familien har gjort alt de kan for å få storesøsteren (29) hjem til Norge.

Hun overlevde terrorkalifatets endelige fall, og sitter i dag i al-Hol-leiren i Syria sammen med sin to år gamle datter og fire år gamle sønn.

BAKGRUNN: «Arven etter IS».

Sønnen lider ifølge familien av en alvorlig lungesykdom. Han veier mindre enn sin yngre søster, som på sin side sliter mye med diaré, og i likhet med broren er svært underernært, forteller IS-kvinnens lillesøstre.

De to søstrene, altså barnas tanter, sier det haster mer og mer for hver dag å få dem hjem. I leiren der de to barna er internert med sin mor, har flere andre barn mistet livet.

– Vi snakket med søsteren vår senest i går. De har det «dritt». Hun er redd, mest av alt for barna. Nevøen vår har en livstruende sykdom, og blir ikke bedre av å være der. Han er snart fem nå og veier under 12 kilo, og får ikke helsehjelpen han trenger, sier den yngste, som studerer medisin, til VG mandag denne uken.

– Det er det viktigste nå. At nevøen vår rett og slett ikke dør, skyter den eldste søsteren inn.

– Må hente hjem barna

VG møter de to søstrene på kontoret til Venstre-representant Abid Raja på Stortinget. Han mener regjeringen bør gjøre det søstrene ber om – et unntak i akkurat denne saken.

Det til tross for at han tidligere har vært klar på at IS-kvinnene ikke bør hentes hjem.

– Hvorfor har du snudd i denne saken?

– Mitt og Venstres utgangspunkt har hele veien vært å hente hjem alle barna. Det står jeg fast på fremdeles. Det at det ser ut til å være umulig å redde denne alvorlig syke fireåringen uten at moren blir med, er hovedårsaken til at jeg snur, sier Raja.

Han er klar på at IS-kvinnen bør pågripes og rettsforfølges når hun kommer hjem, men sier at han føler seg trygg på at hun ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for Norge etter å ha hørt det faren og søstrene forteller.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske IS-kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger. Foto: Privat

– Angret

IS-kvinnen har fortalt familien at hun ikke visste hva hun dro til da hun ble med den kjente, norsk-chilenske islamisten Bastian Vazquez til Syria i slutten av 2012.

Fra leiren der hun nå sitter, har hun forklart at hun angret seg med en gang hun kom til Syria, og at hun i flere år forsøkte å rømme fra IS-området. Faren hennes har fortalt til VG om hvordan han i årevis jobbet for å få datteren og barnebarna ut av IS-området, og til slutt lyktes etter å ha betalt løsepenger.

FAREN: Bastian Vasquez ble beskrevet som en av de mest profilerte norske fremmedkrigerne. Han døde da en bombefabrikk eksploderte i april 2015, og var far til IS-kvinnens fire år gamle sønn. Foto: Skjermdump fra IS-video

– Hun skulle egentlig bare reise for en liten stund, og hadde ikke pakket med seg mer enn til et par dager. Det var aldri planen at hun skulle ende opp i Syria, sier den yngste søsteren.

De forteller at hverken de eller storesøsteren visste hva IS var – og i hvert fall ikke hva jihadistgruppen etter hvert skulle bli til – på den tiden.

– Hun ble lurt dit, sier den eldste.

les også Faren til Bastian Vasquez: «Ikke la våre barnebarn straffes for foreldrenes feil»

Kritiske til regjeringen

Til sammen dro minst ti norske kvinner til de IS-kontrollerte områdene i Syria og Irak.

Foreløpig har regjeringens politikk vært å bistå foreldreløse norske barn i Syria. Nylig lyktes de i å hente hjem fem barn av en savnet norsk IS-kvinne og antatt død afrikansk far.

Det er også åpnet for å hente hjem barn med gjenlevende foreldre, slik som i denne saken. Da vil de imidlertid måtte skilles fra mødrene sine, som har blitt omtalt som «terrorister» og «fremmedkrigere» av fremtredende personer i de norske regjeringspartiene.

MOREN: Den 28 år gamle kvinnen har sitt norske pass, men mangler utreisedokumenter til barna. Foto: Privat

De to kvinnene VG møter mener storesøsterens situasjon skiller seg vesentlig fra de andre IS-kvinnenes, og ber myndighetene om å ikke putte alle i samme bås.

– Søsteren vår har villet komme seg ut fra første stund. Hun er en helt vanlig jente som vil hjem til livet sitt i Norge. Hun har ikke deltatt i krig. Hun har kun vært hjemme og laget mat og passet barn. Hun er overhodet ikke farlig, sier den eldste søsteren.

Kvinnen er mistenkt for deltagelse i terrororganisasjonen IS, og under etterforskning av PST, skriver NTB.

– Barna hennes har i hvert fall ikke gjort noe, og det er de som lider mest når regjeringen ikke vil bidra til å hente dem hjem, fortsetter den eldste søsteren.

les også Familien til norsk IS-brud ber UD om hjelp

SNUR: Venstre-representant Abid Raja vil hente hjem den norske IS-kvinnen (29) hvis det er det som skal til for å redde hennes alvorlig syke sønn (4). Foto: Frode Hansen

Raja: - Sier ikke at hun er uskyldig

– Jeg sier ikke at hun er uskyldig. Det de forteller er én side av saken. Hun har helt sikkert gjort ting hun bør straffes for, og hun må få den straffen hun fortjener, sier Raja.

– Men hun sier hun er klar til å samarbeide med myndighetene, og hun har familien som et nettverk etter soning. Jeg tror det er mulig å reintegrere henne i Norge.

– Du går imot regjeringen i denne saken, hvilken mulighet har du til å påvirke utfallet?

– Regjeringen er delt. KrF har sagt at de vil hente hjem både IS-kvinnene og deres barn. Vi i Venstre har sagt at vi vil hente hjem alle barna. Alle vet jo hva Frp mener, så da håper jeg at særlig Høyre ser at det er etisk riktig å hjelpe dette barnet.

HJEM: Søstrene til en av de norske IS-kvinnene i Syria ber regjeringen gjøre et unntak og hente henne og barna hennes til Norge. Foto: Frode Hansen, VG

les også Erna Solberg vil hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere – besteforeldre reagerer

– Opptatt av klær og sminke

Ifølge søstrene var det et sjokk for familien at storesøsteren deres hadde sluttet seg til IS’ kalifat i Syria.

– Hun var ikke typen til å gå mot familien sin, i alle fall på den måten. Hun var et veldig rolig menneske, sier den yngste søsteren.

Hun beskriver storesøsteren som en helt vanlig ung norsk kvinne, som hadde norsk som hovedmål og ikke var spesielt opptatt av hverken religion eller IS før hun forlot Norge.

– Hun tok høyere utdanning og var egentlig mest opptatt av typiske jenteting. Shopping, klær, sminke og lignende. Hun hadde «evig» mye klær. Hijab var hun litt av og på med, i perioder brukte hun det, andre ganger ikke.

Nøyaktig hvordan storesøsteren først kom i kontakt med Vazquez, kjenner ikke søstrene til. Den yngste forteller imidlertid at søsteren hadde vært i kontakt med den omstridte organisasjonen Islam Net før hun dro.

– Hun ble venner med noen folk som ba henne komme på møtene deres og sånn. Men det var ikke sånn at hun var veldig religiøs og ekstrem. Hun ba, selvfølgelig, men hun var ikke den typen som drar til Syria for å slutte seg til IS, sier hun.

– Det var ikke dette livet jeg hadde sett for meg for henne.

STORTINGET: VG møter de to søstrene på Venstre-representant Abid Rajas kontor. Han går imot regjeringen og vil hente hjem storesøsteren deres og hennes barn. Foto: Frode Hansen, VG

– Ikke endret seg

Søstrene har snakket jevnlig med IS-kvinnen de siste årene. De mener hun ikke har endret seg noe særlig, bortsett fra at hun nå har fått barn og er mer opptatt av dem.

De er sikre på at hun vil ønske å gå tilbake til et vanlig liv dersom hun kommer tilbake til Norge, og tror ikke hun har blitt radikalisert hverken av de andre IS-kvinnene i al-Hol eller gjennom å leve i IS’ kalifat i Syria.

– IS tok fra henne rettighetene hennes. Hun fikk ingen støtte fra dem, og hun vil ikke bli mer lik dem. Hun har levd seks år i fangenskap og vil ikke tre inn i et sånt miljø igjen, slår den eldste søsteren fast.

les også Situasjonen i beryktet interneringsleir forverres: – Kvinner føder i telt

IS-kvinnen blir etter alt å dømme pågrepet dersom hun kommer seg til Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere slått fast at det at man passet barn og laget mat ikke er noen unnskyldning.

Ifølge søstrene står hele familien i Norge klar til å ta vare på barna dersom storesøsteren må i fengsel.

– Selvfølgelig vil vi det. Alle bor sammen og vil være der for å ta vare på dem. Det er niesen og nevøen vår det er snakk om.

Publisert: 15.08.19 kl. 19:56