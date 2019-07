OMSTRIDT PREDIKANT: Svein-Magne Pedersen har tatt betalt for å be for syke over telefon. VGs skjulte opptak av samtalene fikk predikanten til å legge ned den betalte forbønnstelefonen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Predikantens stiftelse gikk 2,7 millioner i underskudd – tok likevel ut millionlønn

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens stiftelse gikk 2,7 millioner i underskudd i 2018. Predikanten skylder blant annet på VGs journalistikk.

Det store underskuddet har gått hardt ut over egenkapitalen til Svein-Magne Pedersens stiftelse, Misjonen Jesus Leger (MJL). Også driftsinntektene har gått ned fra om lag 15,1 til 14,1 millioner kroner. Det viser stiftelsens årsregnskap for 2018.

Til tross for dette fikk Pedersen høyere lønn fra stiftelsen noensinne – på over én million kroner.

På sin Facebook-profil skriver predikanten at underskuddet blant annet er et resultat av VGs journalistikk i fjor.

Tilsynssak hos Stiftelsestilsynet

Med skjulte opptak avslørte VG metodene til Pedersen når han tilbydde helbredelse av AIDS og kreft over telefon – til 14 kroner minuttet. Forbrukertilsynet konkluderte med at koblingen mellom bønn og penger var ulovlig.

VG kunne senere avsløre hvordan mirakelpredikanten fra Vennesla har samlet inn penger fra nordmenn til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

I november åpnet Stiftelsestilsynet tilsynssak mot mirakelpredikantens stiftelse. Pedersen må blant annet forklare seg om millioner av kroner fra den norske stiftelsens penger som har blitt sendt til Canada – til en organisasjon som Pedersen og familien styrer.

I Pedersens stiftelses årsregnskap for 2018 skriver revisoren at «vi registrerer at endelig konklusjon i Stiftelsestilsynets tilsynssak ikke foreligger. Vi gjør oppmerksom på at Stiftelsestilsynets konklusjon kan medføre ansvar fro styret».

– Viktigste har vært å hjelpe

På sin Facebook-profil skriver Pedersen at «vi har blitt mobbet og trakassert av avisen VG (...) Folk i Norge tror feil om oss. Men vi har verdens beste samvittighet».

Pedersen har tidligere vært under politiets søkelys, men saken ble henlagt uten etterforskning.

Pedersens advokat John Christian Elden har tidligere skrevet i en uttalelse til VG at det viktigste for Misjonen Jesus Leger (MJL) har vært å hjelpe. De skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette:

«Misjonen er ikke en hjelpeorganisasjon noe som kommer til uttrykk ved at de gir gaver til samarbeidspartnere bl.a. i utlandet. Misjonen overtar ikke noe ansvar for prosjektene de gir gaver til», skriver Elden i en e-post.

Om organisasjonen i Canada har Elden skrevet på vegne av Misjonen Jesus Leger:

«Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning. At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada dersom MJL i Norge avvikles».

Elden har ikke svart på VGs henvendelse lørdag.

